Jste spokojený s výkonem týmu?

Ne. Ani herně, ani výsledkově. Myslím si, že jsme tam měli šance minimálně na tři čtyři góly – stoprocentní šance. Nedokázali jsme je proměnit. Herní spokojenost už vůbec ne. Bylo to hodně nepřesné, nervózní. Je tam v mužstvu malá zkušenost, převážná většina mladých kluků, 18, 19, 20 let. Není spokojenost.

Hráli jste na jednoho útočníka Jana Trtílka. Jak je na tom po zranění?

Dal gól, ale mohl dát čtyři. Je potřeba vidět i to, co nedal. Tohle musel dát, šance po malé domů. Mohl dát jiné šance. Co hrál zápasy předtím, po pauze, kterou měl, tak byl úplně fyzicky mimo. Ani se do těch šancí nedostával. Alespoň pokrok je v tom, že se do nich dostal.

Bude připravený hrát příští týden?

Otázka je jiná. On bude hrát, i když připravený úplně stoprocentně nebude, protože jiného útočníka nemám.

Za týden začínáte divizi. Jaké jsou cíle? Kam se chcete dostat?

Bylo tu prohlášení od člena výboru pana Jedináka, že střed tabulky, ale já si myslím, že je to příliš optimistické. Měli bychom být pokorní a snažit se hrát tak, abychom se vyhnuli sestupu.

První zápas hrajete s Rosicemi. Už o utkání přemýšlíte?

Zatím ne. Tento týden jsem chtěl dělat nějaké nácviky standardních situací a nebylo to možné, protože mužstvo není kompletní. Takže se tomu budeme věnovat až tento týden. A uvidíme, kdo bude k dispozici.

IVETA BORKOVÁ