Klub z Nového Města na Moravě, SFK Vrchovina, je po podzimní části třetí nejvyšší soutěže až na třináctém místě. Takže, když domácí divizní suverén zdolal před týdnem rovněž s velkým náskokem vedoucí tým MSFL Líšeň, čekala se blanenská ofenzíva.



Domácím skutečně patřil začátek, měli navrch v kombinaci a ve dvou dobrých šancích minuli Kolářovu bránu. Vrchovina aktivně bránila a snažila se podnikat rychlé brejky. V nich byla mnohem nebezpečnější, než domácí útok. „V první půlce jsme měli nějaké šance, mohli jsme dát gól. Ve druhé už to bylo vyloženě špatné. Žádná výraznější šance, jen asi dvě slabé střely a sedm rohových kopů, po nichž jsme branku hostů vlastně neohrozili,“ ulevil si po utkání trenér Tomáš Kolouch.

Ten měl k dispozici jen dva náhradníky do pole a největší starosti mu v poslední době dělalo složení obrany. Zápas s Vrchovinou nebyl výjimkou. „Po Líšni jsem měl pocit, že se tento trend otáčí a že se defenzíva sehrává. Jenže po dalších zraněních jsme zase zpátky na začátku a v obraně museli nastoupit tři záložníci. A navíc, zejména krajní neplnili to, co mají. Hlavně se tedy po ztrátě míče rychle vracet zpět,“ popsal další potíže hry svého mužstva Kolouch.

Hosté si už během utkání vytvářeli více vyložených příležitostí a v závěru už dokázali dvě i zakončit. Deset minut před koncem uklidil míč do domácí sítě Duba a druhý gól krátce nato přidal zblízka Zbytovský. Pro Blansko mohlo být ještě hůř, ale další dvě či tři čisté šance zlikvidoval brankář Doležal.

I pro tým z Nového Města na Moravě to byl poslední přípravný zápas před startem Moravskoslezské ligy a domů na Vysočinu tak hosté odjížděli spokojení. „Takovou generálku jsme po spoustě zimních změn v kádru potřebovali. Předvedli jsme poctivý výkon, který měl vzestupnou tendenci. Pro nás je to povzbuzení před zápasem v Uničově. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale brankář Doležal potvrdil svoji extratřídu a v závěru vychytal několik našich vyložených šancí,“ zhodnotil ze svého pohledu vydařený duel trenér Richard Zeman.

Blanenští pojedou k jarní divizní premiéře v neděli do Humpolce. V soutěži mají dostatečný náskok, ale na druhou stranu i tak trochu zavazující. „Musím poděkovat brankáři Doležalovi, který nás s Vrchovinou zachránil od mnohem těžší porážky. Chci věřit, že je to ta pověstná facka v pravý čas. Máme týden na to všechno si vyříkat, s některými hráči mluvit třeba i o jejich přístupu, a co nejlépe se připravit. Důležité bude také, jak se zranění hráči dají do pořádku, a kdo vlastně bude pro zápas k dispozici,“ upozornil blanenský lodivod.

FK Blansko – SFK Vrchovina 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 79. Duba, 88. Zbytovský. Rozhodčí: Chabiča - Machorek, Burgr. Diváků: 100. Hráno na přírodní trávě v Údolní ul.

Blansko: Doležal – Dvořák, Huška, Buchta, Minx – Chloupek (46.Traore), Paděra, Urbančok, Ordoš, Přerovský – Tulaydan (75. Bednář). Trenér: Tomáš Kolouch.

Vrchovina: Kolář (46. Šmída) – Bača, Batelka, Vícha, Smetana – Matulka (68. Švanda), Michal (60. Wolker), K. Skalník, Svoboda (60. Zbytovský) – Duba, Vopršal (60. M. Skalník). Trenér: Richard Zeman.