Ráječko – Ani Sokol Lanžhot nabitý slovenskými ligovými fotbalisty nepřerušil úspěšnou šňůru fotbalistů Olympie Ráječko v krajském přeboru.

Brankář Bystrce Adam Bogľarský zasahovat nemusel. Akci domácího Jana Nováka (v modrém dresu) zastavuje Ondřej Pohanka. | Foto: Petr Nečas

Ti remízou 0:0 bodovali již ve čtrnáctém zápase po sobě, když série obsahuje deset vítězství. Naposledy odešli ze hřiště bez bodu právě v Lanžhotě v osmém kole 24. září.



Nedělní souboj domácího druhého celku tabulky se suverénním lídrem viděla letošní největší divácká kulisa blížící se pěti stovkám diváků. Hosté potvrdili, proč soutěž vedou s takovým náskokem. „V podstatě celý zápas jsme byli pod tlakem. Oni jsou podle hráčského kádru opravdu někde jinde, to musíme čestně uznat. Takže s takovým vyspělým fotbalovým soupeřem pro nás remíza znamená zisk bodu,“ sportovně přiznal trenér Olympie Pavel Helán.

Ve sportu se ovšem může stát cokoliv, takže nakonec mohly všechny body zůstat doma. Těsně před koncem hosté po rohovém kopu domácích odhlavičkovali míč, na který si zezadu naběhl stoper Jakub Sedlák. Jeho krásná dělovka ke smůle na jedné a štěstí na druhé straně jen trefila spojnici tyče a břevna. „Čekali jsme, že budeme pod tlakem a mužstvo musím pochválit, jak to zvládlo. Hráli jsme dobrý obranný blok, takže oni se dostali snad jen do dvou šancí. Kolem vlastního velkého vápna jsme to výborně uhlídali.



Všichni kluci hráli nad průměr, ale možná bych mohl jmenovat Patrika Lidmilu. Měl za úkol pohlídat jejich nejlepšího hráče Petra Šenka. Obětoval se pro defenzívu a odehrál to výborně,“ chválil Helán.

SK Olympia Ráječko – TJ Sokol Lanžhot 0:0Rozhodčí: Smekal – Šenkýř, Chabiča. DS: Brtníček. ŽK: R. Keprt – Šenk. Diváků: 440.

Olympia: Němeček – Zeman, Sedlák, Sedláček, Lidmila – R. Keprt, Horáček, Gremmel, Horák, Voda – D. Keprt (90. Sychra). Trenér: Pavel Helán.

Boskovice – Už po prvním útoku skóroval domácí Jan Havlíček a vypadalo to, že Boskovice navážou na dvě předchozí venkovní výhry. Tím spíše, že domácí kanonýr mohl hned v páté minutě náskok navýšit. Jenže tentokrát prováhal ideální příležitost k přelobování hostujícího gólmana Adama Bogľarského. Záhy poté spálil supertutovku Jan Stara. Trest přišel zákonitě. Jasnou šanci hostujícího Jana Urbana ještě stačil brankář Jindřich Bednář zlikvidovat, ale střele Jana Ovčačíka v cestě do sítě zabránit nemohl. Další průběh zápasu ovlivnila červená karta pro Antonína Staru, který na útočné polovině tvrdě zajel do soupeře. Brňané sehráli přesilovku velmi takticky. Nehnali se bezhlavě dopředu, ale počkali si na šance a ty využili.

FC Boskovice - FC Dosta Bystrc 1:3Poločas: 1:1. Branky: 1. Havlíček – 32. a 69. Urban, 54. Ovčačík. Rozhodčí: Hudec – Jelínek, Kosička. DS: Richtr. ŽK: Preč, Martínek, Živný – Axamit. ČK: 39. Stara (Bosk.). Diváků: 120.

Boskovice: Bednář – Kolář (36. Fiala), Dračka, Daněk, Černý - Živný, Preč, Martínek (73. Hlaváček), Horák (82. Václavek) – Havlíček (76. Novák), Stara. Trenér: Milan Strya.