Jejich úkol byl ale těžký: porazit vedoucí Start Brno, který po mutěnické prohře šel do utkání již jako jistý vítěz soutěže. Ráječku se to nepovedlo a na domácí půdě dostali od suveréna jarní části nadílku 1:5. „Skóre ale moc neodpovídá dění na hřišti. Zápas byl vyrovnaný, bylo to o proměňování šancí, které jsme my na rozdíl od soupeře zvládli,“ zdůraznil trenér Startu Libor Danihelka.

Od začátku se blýskalo před oběma brankami, ale jako první se do černého trefil až po necelé půlhodině hostující Lukáš Matyska. Když pak těsně před přestávkou zvýšil z penalty David Cupák a Miroslav Mikeš dal pro domácí nepříjemný gól „do šatny“, bylo prakticky o osudu zápasu rozhodnuto.

„V prvním i druhém poločase jsme měli čtyři pět tutovek, a když říkám tutovky, tak to jsou hráči sami před brankářem nebo střílí do prázdné branky. Bohužel soupeř byl při svých šancích hodně produktivní. Takže výsledek tomu, co bylo na hřišti, neodpovídá. Přestože to vypadá hrůzostrašně, tak jsme odešli se vztyčenou hlavou. Mohlo to být klidně i naopak, kdybychom třeba z těch prvních šancí šli do vedení my. Kluci to odmakali, k výkonu nebo jejich přístupu nemůžu říct půl slova,“ potvrdil domácí trenér Martin Maša Danihelkovo hodnocení.

Po prohře jejich největšího konkurenta z Mutěnic Start už body z Ráječka nepotřeboval. „Naše vystoupení už bylo pod vlivem zajištěného postupu. Celé to bylo takové bezstarostné, v dobré náladě. Domácí jsme pustili do šancí, které naštěstí pro nás neproměnili. Přitom bylo znát, že soupeř chce vyhrát, byl hodně agresivní a my jsme ty osobní souboje prohrávali, což se mně samozřejmě nelíbilo. V hlavách hráčů byl postup, tedy že už se nemůže nic stát. To trenér v takové situaci moc ovlivnit nemůže,“ doplnil hodnocení Danihelka.

Porážkou se šance Olympie na zisk druhého místa dostaly již jen do teoretické roviny s převažující vysokou nepravděpodobností. „Před sezonou jsme měli cíl skončit co nejvýš. Druzí už nebudeme, ale tento zápas to nerozhodl. Svým způsobem mě tato prohra až tak nemrzí. Spíš mě štvou zbytečné ztráty v jiných zápasech, kdy jsem měl výhrady k přístupu hráčů. Třeba se Spartou. A taky musím připomenout podzim, který byl z naší strany slabší. Měli jsme mít daleko víc bodů, ty nám teď chybějí,“ upozornil Maša.

V táboře týmu z Brna-Lesné se chystají oslavy historicky prvního postupu do divize. Proběhnou v pátek na domácí stadionku v rámci zápasu posledního kola s Boskovicemi. Pozvány prý jsou i některé brněnské osobnosti nejen ze sportu. Trenér Danihelka ovšem už teď musí myslet na divizní podzim. „Letní příprava začne 9. července a potrvá tři týdny. Posily samozřejmě máme v hledáčku, ale nic ještě není dotažené do konce. Kluci pořád čekají až dohrají soutěže ve svých klubech,“ sdělil zkušený lodivod Startu.

SK Olympia Ráječko – TJ Start Brno 1:5

Poločas: 1:3. Branky: 45. Ovčačík (pen.) - 28. a 81. Matyska, 39. (pen.) D. Cupák, 42. Mikeš, 79. Veselovský. Rozhodčí: Tománek – Choreň, Bláha. ŽK: Zouhar – Čoupek, Praks, Mikeš. Diváků: 200.

Ráječko: Němeček – Lidmila (90. Brtoš), Bokůvka (63. Zeman), Müller, Sedlák - Zouhar, R. Keprt, Horáček (83. Mizerniuc), Voda, (87. Souček), Vránek (77. Pernica) – – Ovčačík. Trenér: Martin Maša.

Start Brno: Šurkala (46. Matiášek) – Praks, Lang (46. V. Cupák – 56. Veselovský), Mašlej, Čoupek – Pařízek, Mikeš – Matyska, D. Cupák, Ryšavý (65. Bím) – Musil. Trenér: Libor Danihelka.