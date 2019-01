Boskovice - Okresní fotbalový svaz Blansko už po šestnácté vyhlásil svého nejlepšího fotbalistu za uplynulý rok. V zámeckém skleníku v Boskovicích převzal pomyslnou královskou korunu za rok 2018 záložník divizního lídra FK Blansko David Bednář.

Anketu o nejlepšího fotbalistu Blanenska za rok 2018 vyhrál David Bednář z FK Blansko. | Foto: Petr Nečas

Anketa obsahovala šest sportovních kategorií a opět i ocenění osobnost roku. Konečné umístění v kategoriích určily kluby. Zapojilo se jich 27. Nejprve nominovaly kandidáty a těm, kteří se dostali do výběrů (v hlavní kategorii to bylo 11 a v ostatních 3 hráči), potom přidělovaly body podle umístění. David Bednář na „trůnu“ vystřídal loňského vítěze Zdeňka Traxla z Černé Hory.

Důvody jsou nasnadě. Jako kapitán přivedl na podzim blanenské fotbalisty na první místo divize s impozantní bilancí patnácti vítězství v patnácti zápasech. Navíc se stal se třinácti góly nejlepším střelcem mužstva i celé divize. „Vzhledem k tomu, jak se nám ta podzimní půlsezona podařila, by ode mě bylo alibistické říkat že jsem nečekal, že budu někde nahoře. Ale první místo je samozřejmě navíc a moc mě těší. Přál bych je i dalším klukům. Třeba Ondrovi Paděrovi, nebo boskovickým hráčům, kteří na podzim hráli velice dobře a jsou na postup. Takže to mohl vyhrát kdokoliv a bylo by to stejně spravedlivé. A je jasné, že je to hlavně zásluha celého mužstva. Tak, jak se na podzim sešlo, bylo nadstandardní a jsem rád, že se nám daří potvrzovat to na hřišti,“ komentoval své prvenství David Bednář.

Vítězství blanenského kapitána bylo poměrně jednoznačné a určitě zasloužené. „U mě jednoznačně ano. A nejen za podzim, ale sledoval jsem ho i v Tišnově a potom toho půlroku v Bořitově. On všude prokázal nejen své vysoké hráčské kvality, ale i osobní lidské, vyrostl ve velkou osobnost,“ zdůraznil předseda výkonného výboru OFS Blansko Vladimír Kristýn.

Program byl jako obvykle slavnostní a za účasti osobností veřejného i sportovního života. Věcné ceny věnovaly vítězům a dalším vyhodnoceným OFS Blansko, Pivovar Černá Hora, město Boskovice, a město Blansko.

Slavnostní chvíle samozřejmě umocňovaly i velká očekávání od nového roku 2019. Blansko je takřka jednou nohou v Moravskoslezské lize, Boskovice vedou krajský přebor… „Jestli proletíme jarem bez ztráty bodu? I to jistě možné je, ale rozhodně ne nutné. Myslím, si že této pozice bychom měli využít. Třeba i tím, že s námi začnou trénovat vycházející dorostenci a mohli by si i vyzkoušet mužskou divizi. Samozřejmě, že budeme chtít vyhrát každý zápas, ale když nebudeme mít 90 bodů, nic se neděje. Důležité bude hrát dobrý fotbal a být první, je jedno s jakými náskokem,“ zdůraznil fotbalista Blanenska za rok 2018.

„Postup Blanska vidím jako stěžejní událost roku. A pokud by se ještě podařil postup Boskovicím, pak by to pro Blansko byl skutečně historický ročník. A oba kluby by si to zasloužily. Je vidět, že když jsou u fotbalu slušní lidé, kteří mu věnují svůj volný čas a dělají to s láskou, pak se dostaví i výsledky. Jistě, v Blansku hodně pomohly příchody velmi kvalitních fotbalistů, ale fotbal se tu dělá dobře dlouhodobě. Už několik let je tu výborný dorost díky práci doktora Veselého a lidí kolem něj. Boskovice už několik let hrají s vlastními odchovanci, anebo s kluky, které posbírají z té severní části okresu. A když k tomu přidáme, že se nám v okrese podařilo posílit i na funkcionářské rovině, pak se na letošní rok můžeme opravdu docela těšit,“ zdůraznil dodal svazový předseda Kristýn.

Výsledky - Fotbalista roku 2018:

1. David Bednář 240 bodů, 2. Ondřej Paděra (oba FK Blansko) 186, 3. Daniel Keprt (Olympia Ráječko) 99, 4. Jan Havlíček (FC Boskovice) 80, 5. Zdeněk Traxl (FK Černá Hora) 79, 6. Jakub Tenora (FC Boskovice) 76, 7. Dominik Šmerda (FK Blansko) 74, 8. Jan Matuška (Sokol Rudice) 70, 9. Antonín Preč 68, 10. Lukáš Martínek (oba FC Boskovice) 62, 11. Luboš Chloupek (FK Blansko) 56.

Dorostenec roku 2018:

1. Jan Havelka 19, 2. Jan Fiala (oba FK Blansko) 16, 3. Štěpán Alexa (FC Boskovice) 13.

Žák roku 2018:

1. Dominik Zouhar (FK Blansko) 19, 2. Libor Opluštil (FC Boskovice) 14, 3. Ondřej Farník (FK Blansko) 13.

Hráč přípravky roku 2018:

1. Jan Pelíšek (AFK Letovice) 21, 2. Bruno Klimeš (FK Blansko) 19, 3. Tomáš Setnička (Žijeme hrou).

Trenér roku 2018:

1. Tomáš Kolouch 38, 2. Zdeněk Veselý (oba FK Blansko) 24, 3. Jan Havlíček (FC Boskovice) 23.

Rozhodčí roku 2018:

1. Miroslav Nejezchleb 28, 2. Libor Kosička 26, 3. Milan Strya 15 bodů.

Osobnost roku 2018:

Jaromír Janíček, předseda TJ Sokol Rudice.