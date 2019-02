Blansko – S nadsázkou řečeno se fotbalisté FK Blansko mohou radovat tak, jako kdyby vyhráli Ligu mistrů. Město jim na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka postaví velké hřiště s umělou trávou. „Tento týden jsme obdrželi informaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že nám přidělili desetimilionovou dotaci," potvrdil dobrou zprávu starosta Blanska Ivo Polák.

Fotbalisté Blanska. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Ačkoliv blanenští fotbalisté v divizi válí, podobné hřiště jim dosud chybělo. Na tréninky mají k dispozici jen škvárovou plochu. Přitom tréninkové hřiště s umělou trávou je běžným standardem i v nižších soutěžích, než je divize.

Radost mají o to větší, že loni už to vypadalo nadějně, ale nakonec se žádná stavba hřiště nekonala. Radnice totiž dotaci sice získala, ale nakonec ji raději vrátila zpátky. „Problém byl tehdy v tom, že ministerstvo nám poslalo rozhodnutí na přelomu srpna a září. Hned jsme vypsali výběrové řízení, ale mělo určité lhůty, které jsme nedokázali v tak krátkém čase splnit. To platilo i o vyúčtování dotace. Nakonec jsme naznali, že to vše do konce roku, což byla jedna z podmínek dotace, nestihneme. Proto jsme se ji rozhodli vrátit," přiblížil místostarosta Blanska Jiří Crha.

Teď je podle něj Blansko v nesrovnatelně lepší pozici než v minulém roce. „Dali nám vědět o tři měsíce dříve než loni. A výběrové řízení na dodavatele stavby už je skončené, s firmou máme podepsanou smlouvu. Když to přeženu, tak bychom mohli začít stavět hned v pondělí. Všechno určitě stihneme v termínu," ujistil blanenský místostarosta.

Jedna z největších investičních akcí letošního roku ve městě začne co nevidět a blanenští fotbalisté jsou nadšeni. „Pro nás je to skvělá zpráva. Tato investice se určitě zhodnotí i do budoucna, protože tím je zajištěno zázemí pro malé fotbalisty. Jsem v Blansku poměrně krátce, ale můžu říct, že současná situace nám dost komplikovala život. Myslím tím celému fotbalu. Obzvlášť v zimě, když jsme museli dojíždět trénovat do Brna nebo Boskovic," sdělil Petr Švancara, ikona blanenského fotbalu.

Podobně se vyjádřil i vedoucí A týmu František Fiala. „Je to doma! Na nové hřiště se nesmírně těšíme. Věřím, že nám to přinese lepší výkonnost už od žáků. A taky se nám uleví finančně, protože dojíždění do okolních měst bylo dost drahé," dodal Fiala.

Práce mají začít již v průběhu června. Hřiště v areálu ASK na Mlýnské ulici však nebude pro fotbalisty tím jediným dárkem. Rekonstrukce se dočkají i fotbalové kabiny, nové bude osvětlení a tribuna pro dvě stě až tři sta diváků. To vše za čtyřiadvacet milionů korun. Hotovo bude nejpozději koncem listopadu. „Areál pak budou moci využívat například i školy nebo okolní kluby. Velký umělý trávník byl dosud nejblíže jen v Boskovicích a v Brně," upřesnil Crha.

Na novém blanenském hřišti budou možná trénovat i fotbalisté z Rudice. „Chodíme na hřiště, které patří Vysokému učení technickému v Brně. Máme to nejblíž a cena je dobrá. Pokud bude nájemné v Blansku cenově přijatelné, určitě budeme hřiště využívat," sdělil trenér dospělých Jan Matuška.

Fotbalisté SK Jedovnice na novém blanenském hřišti ale naopak trénovat nebudou. „V Kotvrdovicích také letos chtějí udělat hřiště, tak budeme hrát fotbal tam. Dosud jsme hrávali zejména v Krasové. Jedovnice jsou od Blanska už docela daleko," sdělil trenér starších žáků Michal Válek.

Jediné fotbalové hřiště s umělou trávou na Blanensku, které splňuje soutěžní parametry, je v Boskovicích. Tam loni po deseti letech vyměnili umělý koberec třetí generace za nový. Do opravy fotbalové plochy investovali přes sedm milionů korun.