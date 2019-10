I úvod zápasu připomněl klání v Rosicích. Tentokrát ovšem bez gólového trestu pro Blanenské. V derby inkasovali rozhodující gól už ve druhé minutě, tentokrát jim to hrozilo v sedmé. Nejdříve skvěle zasáhl brankář David Záleský, ovšem vyražený míč přistál na kopačce domácího útočníka, který naštěstí pro hosty trefil hráče stojícího na brankové čáře.

Na vedoucí gól, bohužel, domácí diváci ani v Petřkovicích nečekali příliš dlouho. Hosté nepokryli akci po levé straně, první střela z hranice velkého vápna ještě jen orazítkovala břevno, ale s dorážkou už tentokrát Dominik Tomšů problémy neměl. Protože stál nekrytý pár kroků před brankou a hlavičku poslal přesně pod břevno její volné poloviny. „Na velmi těžkém terénu jsme si začátek zápasu sami komplikovali zbytečnými ztrátami na vlastní polovině a už v šesté minutě jsme přežili velkou šanci domácích. Nepoučili jsme se a další lacinou ztrátu v přechodu nahoru už domácí potrestali a dostali se z dorážky do vedení. V první půli jsme se těžko dostávali do šancí a v podstatě jediné ohrožení brány byla až tyč po střele Mohameda Traoreho. Do druhé půle jsme změnili rozestavení, chtěli hru zjednodušit a víc se tlačit do vápna,“ naznačil své záměry trenér hostů Zbyněk Zbořil.

Bohužel zbouralo mu je vyloučení Adriána Kopičára, který už jako „majitel“ jedné žluté karty zajel na útočné polovině tvrdě do soupeře. Taktiku musel trenér přizpůsobit nové situaci, přesto mohli hosté i v deseti velmi brzy vyrovnat.

Po faulu na Traoreho kopal David Štrombach penaltu, jenže zkušený gólman Antonín Buček jeho úmysl vystihl pokutový kop zneškodnil. „To byly rozhodující momenty zápasu. Po třech minutách druhé půle byl přísně vyloučen Kopičár a aby toho nebylo dost, tak za další čtyři minuty jsme neproměnili pokutový kop Štrombachem. Tady se zápas zlomil, i když jsme prostřídali, později posunuli Hušku na hrot a dohrávali zápas jen na dva obránce, tak jsme už měli jen náznaky šancí. Je to další podobný zápas venku, kde to výsledkově zatím nezvládáme, nedáváme góly a když nedáte gól ani z penalty, tak není co řešit. V takových zápasech mezi vyrovnanými soupeři rozhodují maličkosti a ty dnes hrály ve prospěch domácích. Špatně jsme se vyrovnávali i s těžkým terénem a byl to víc boj, než nějaký extra fotbal. A proti tak kvalitnímu soupeři otáčet zápas v deseti je hodně těžké,“ upozornil Zbořil.

FC Odra Petřkovice – FK Blansko 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 23. Tomšů. Rozhodčí: Mayer – Antoníček, Mrázek.

ŽK: Sporysz, Mišinský, Mládek – Kopičár, Štrombach, Traoré. ČK: 48. Kopičár (Bl.). Diváků: 142.

Petřkovice: Buček – Moučka (82. Wala), Tomšů (90.+2. Tobiáš), Sporysz, Neumann, Baranek, Mišinský (74. Dziuba), Plesník, Mládek, Adamík (59. Szotkowski), Strakoš. Trenér: Ondřej Smetana.

Blansko: Záleský – Ilko, Huška, Štrbák, Sedlo (88.Šmerda) – Buchta – Žák (82. Tulaydan), Kopičár, Štrombach (59. Přerovský), Traore (59.Urbančok) – Schwendt. Trenér: Zbyněk Zbořil.