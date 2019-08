A mohlo být ještě hůř. Patnáct minut před koncem musel po druhé žluté kartě opustit trávník stoper hostů Jiří Huška. V té době svítilo na ukazateli skóre stav 1:0 a domácí dělali všechno možné i nemožné, aby tam zůstalo i po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího.

Naštěstí i v oslabení hosté vystupňovali svůj tlak a v poslední minutě obránce Martin Sedlo dotlačil míč za záda vynikajícího benešovského brankáře Filipa Chvěji. „Klobouk dolů před ním. Ale z domácího brankáře jsme hvězdu utkání jednoznačně udělali my. Pochytal spoustu našich šancí a další jsme zahodili sami. Náš první zápas v roli favorita jsme nezvládli,“ komentoval remízu Zbořil.

Blanenští rozehráli zápas aktivně a dobře. Jenže postupem času jako by si byli jistí svojí věcí. Zdlouhavě drželi míč, naprosto chyběl pohyb a ještě víc důraz v pokutovém území Benešova. Trest přišel vlastně zákonitě, už v patnácté minutě. Přitom z akce, která gólově vůbec nevypadala. „Po dobrých úvodních minutách zápasu jsme se vrátili k pohodlnému fotbalu, kdy jsme si vše brali jen do nožky. Gól jsme dostali z první takové pološance a pak až do konce zápasu to bylo jen o dobývání branky domácích,“ sdělil trenér Blanska.

Ten výkon svých svěřenců v první půli ohodnotil tak, že byl pod jejich možnosti. Přesto měli dost příležitostí průběžné skóre vyrovnat i otočit. Největší David Štrombach. Jednou měl smůlu, když se jeho tečovaná střela odrazila od břevna, pak ale neproměnil sólový nájezd na Směju.

Po „rozboru“ v kabině o přestávce byla druhá půle z blanenského pohledu mnohem lepší. Tým zvýšil obrátky, dostal domácí pod stálý a silný tlak, přibylo šancí, ale jejich proměňování zůstalo velkým problémem. Když v šestasedmdesáté minutě musel po druhém žlutém napomenutí opustit hřiště Huška nevypadalo to s blanenskými akciemi příliš nadějně. Hosté na chvíli vypadli z tempa, ale naštěstí se do něj velmi rychle vrátili.

Početná přesila nebyla domácím nic platná a závěrečný nápor vyústil v zasloužené vyrovnaní. Navíc vítězný gól měl v nastaveném čase z posledního rohového na noze Tadeáš Fabuš, ale z pěti metrů trefil jen obránce před sebou. „Když vyrovnáte v deseti lidech a navíc v poslední minutě, tak musíte být rádi za bod, ale po průběhu celého utkání je to jednoznačně naše ztráta. Proti unaveným domácím jsme se i v deseti tlačili do šancí a nakonec jsme to tam dotlačili v poslední minutě. Ale to už mělo být dávno utkání rozhodnuté. Šancí jsme na to měli hromadu a hlavně byli jsme jasně herně lepším týmem,“ konstatovat výrazně zklamaný kouč Blanska.

FC Dolní Benešov – FK Blansko 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 15. Pecuch – 90. Sedlo. Rozhodčí: Pfeifer – Černý, Mikyska. DFA: Lenfeld. ŽK: Moravec, Romaněnko – Žák, Huška, Buchta. ČK: 76. Huška (Blansko). Diváků: 110.

D. Benešov: Chvěja – Moravec, Romaněnko, Haas, Karčmár - Rychnovský, Býma, Blahuta (83. Gomola), Gebauer (81. Foitzik), Labuda (74. Baránek) - Pecuch (62. Behan). Trenér: Dominik Kroupa.

Blansko: Doležal – Sedlo, Huška, Štrbák, Šulek – Buchta – Přerovský (83. Tulaydan), Žák (81. Fabuš), Paděra (46. Schwendt), Urbančok (46. Kopičár) – Štrombach. Trenér: Zbyněk Zbořil.