Posilování kádru lídra MSFL prozatím nekončí. Po příchodu Sukupa, Holiše, Harby nebo Lahodného se do týmu favorita na postup do druhé nejvyšší soutěže přidává ještě jedno známé jméno – Robert Bartolomeu.

Robert Bartolomeu | Foto: Zbrojovka Brno

Bývalý záložník ligového Zlína či brněnské Zbrojovky se k týmu připojil v uplynulém týdnu.„Trenér Zbyněk Zbořil společně s panem Mertou (mecenáš klubu – pozn. red.) měli zájem delší dobu a společně s Ondrou Sukupem můj příchod několikrát urgovali. Já jsem hledal i jiné možnosti, nakonec to ale dopadlo tak, že jsem přišel do Blanska,“ komentoval Bartolomeu svůj příchod do týmu hrajícího MSFL.