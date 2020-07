Stejně jako první utkání nabídla i odveta v Blansku velmi dobrý fotbal blížící se druholigové úrovni. I průběh byl podobný. V prvním poločase měli opticky více ze hry hosté ve druhém diktovali tempo většinou domácí. A obě stany si vypravovaly mnohem víc šancí, než vystihuje konečné skóre.

„Zápas splnil účel. Odehráli jsme kvalitní utkání s dobrým soupeřem. S Vyškovem to vždycky bývá rychlý, tvrdý a útočný fotbal, dnes byl i hodně emotivní, i když možná místy i zbytečně. Nedostali jsme gól, takže všechno je určitě pozitivní. Zatím nechci hodnotit jednotlivce. Myslím si, že oba dva poločasy byly dobré. Kluci měli dobrý pohyb, byla tam i agresivita, možná jsme měli dát víc gólů, ale soupeř měl taky šance. Jsem spokojený i s tím, že přišlo dost diváků,“ komentoval výsledek domácí trenér Oldřich Machala.

Ten měl opět k dispozici více střídajících hráčů, ale tentokrát nevyměnil v poločase celou jedenáctku, jako v Drnovicích, ale střídal postupně. Vyškovský lodivod Jan Trousil měl v tomto směru smůlu. Už v patnácté minutě se zranil Radek Křivánek a pak ze hřiště odkulhali i Jan Pluháček a Ladislav Hanuš.

„Po odchodu Křivánka jsme, bohužel, museli hned na začátku měnit postavení. Ve druhé půlce se nám hned za pět minut zranil stoper Pluháček a za deset minut Laďa Hanuš, takže jsem musel hru stáhnout na tři obránce a pak už to byla improvizace a hektika,“ konstatoval Trousil.

FK Blansko – MFK Vyškov 2:0



Poločas: 1:0. Branky: 41. Štrbák, 74. Ilko. Rozhodčí: Mayer – Bělák. Mach. Diváků: 350.

Blansko: Maňák – Sukup, Buchta, Štrbák, Pospíšil – Přerovský, Lahodný, Kopičár, Žák – Duba, Harba. Střídali: Bartolomeu, Ilko, Holiš, Sedlo, Feik, Tulajdan, Vadym, Štrombach. Trenér: Oldřich Machala.

Vyškov: Spurný – Oulehla, Hanuš, Krejčí, Němeček – Křivánek, Klesa, Moučka, Langer, Jambor – Nieslanik. Střídali: Pluháček, Jareš, Simr, Řezník, Jean. Trenér: Jan Trousil.

V prvním poločase se jeho tým hlavně po rychlých akcích dostal do více šancí. Hosté byli v koncovce nepřesní (Denis Nieslanik) nebo se do zakončení báli jít (Daniel Jambor). Domácím zase chyběl k úspěšné koncovce krok (Filip Žák, Tomáš Duba). Do vedení dostal Blansko těsně před přestávkou problematickým gólem Marián Štrbák. Hodně před velkým vápnem vyběhnutý brankář hostů Štěpán Spurný nastřelil odkopem soupeře a odražený míč zasunul Štrbák do prázdné branky. Zřejmě z ofsajdového postavení.

„Oba dva góly byli podivné. Ten první ze šestimetrového ofsajdu, nevím co tam rozhodčí v tu chvíli dělali… Ale o výsledku rozhodl celý první poločas, kdy jsme měli jít do vedení. Měli jsme dost brejkových situací a šancí, které jsme ve finální fázi nezvládli. Šance jsme měli i ve druhém poločase, nastřelili jsme i tyčku, ale oni se dostávali do naší otevřené obrany a měli taky tutovky. Takže základ ležel v tom prvním poločasu, kdy jsme měli daleko víc ze hry, ale nebyli jsme kvalitní ve finální fázi. Z tohoto pohledu mně to mrzí, ale za celkový výkon kluky musím pochválit. Těší mě, že se stále prezentujeme stejným stylem,“ zhodnotil zápas kouč MFK.

Druhý poločas zahájili domácí hned sérií neproměněných šancí. Ke druhému gólu jim pak pomohl ztrátou míče při rozehrávce na vlastní polovině Tomáš Langer, na přesnou přízemní střelu Pavola Ilka neměl Spurný nárok. Vyškovští opět několikrát zahrozili rychlými brejky a v 69. minutě domácí brankář Lukáš Maňák konečky prstů tečoval dělovku Michal Klesy na tyč. V poslední minutě pak hlavičkou razítkoval tyčku i domácí David Štrombach.

„Proti mužstvu, které zřejmě bude hrát druhou ligu jsme se prezentovali kvalitním výkonem. Citelně nám chyběl Křivánek. Věřím, že on by takové šance proměnil. Kluci musí být v koncovce odvážnější a důraznější,“ dodal Trousil.

„Naše situace je opravdu hrozná. Něco podobného asi zatím nikdo nezažil. Pořád to řešíme, vůbec nevíme, co budeme hrát. Teď jsem se dověděl, že Moravskoslezská liga snad začíná už 8. srpna a druhá liga až 22. srpna. Nevíme na čem jsme. Doufám, že to bude druhá liga,“ posteskl si Machala a potvrdil, že je těžké prožívat takovou postupovou nejistotu.