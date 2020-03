Stejně jako ostatní fotbalisté v České republice, tak i dvaadvacetiletý slovenský záložník Adrián Kopičár z Blanska vyčkává, jak se situace vyvine.

Jak vnímáte situaci ohledně koronaviru?

Není to nic příjemného. Hned po začátku jara se vyskytl takový problém, který výrazně ovlivňuje náš život. Zdraví je určitě na prvním místě, ale žít v nejistotě, co bude, kdy bude a jak bude, opravdu není lehké.

Omezilo vás nařízení vlády?

Poslední trénink jsme měli ve čtvrtek večer, hned potom jsme jeli domů. Později bylo na Slovensku nařízení, že kdo překročí hranice po sedmé hodině ranní v pátek, musí být čtrnáct dnů v karanténě. V případě porušení karantény by následovala velká pokuta (1 659 euro, přibližně 46 000 korun – pozn. red.). Naštěstí jsme stihli překročit hranice dřív a karanténa se nás netýkala.

Jak budou vypadat následující týdny, dostali jste od vedení nějaké pokyny?

Ve čtvrtek jsme se rozloučili s týmem a dostali jsme individuální plán. Ten budeme plnit v domácích podmínkách. Neplánované volno by mělo trvat do 24. března, ale když sleduji situaci na Slovensku a v Česku, moc růžově ji nevidím.

Už jste to načal, jaké jsou podle vás vyhlídky na řešení této situace a myslíte si, že se soutěž rozběhne?

Všichni si přejeme, a budeme moc rádi, když se 24. března potkáme, dva týdny potrénujeme a opět se MSFL rozběhne. Nicméně při situaci, ve které jsme, se nedá předpovědět, do kdy to bude trvat. Každým dnem počet nakažených roste. U vás v Česku ještě o něco rychleji než u nás na Slovensku. Nechci předpovídat, ale každopádně si přeji, aby se všichni dali zdravotně do pořádku a potom se můžeme bavit o sportovní stránce.

Zažil jste už v kariéře něco podobného, byť třeba v menším měřítku?

Určitě ne, myslím si, že ani naši rodiče nic podobného nezažili. Je to něco úplně jiného, než na co jsme všichni zvyklí. Bývají přírodní katastrofy, povodně, velké bouře, jsme zvyklí na chřipkové epidemie, ale tohle je něco mnohem většího. Zasáhlo to velkou část světa. Když vidím záběry z Itálie, radši vypínám televizi. Není mi z toho dobře.

Pojďme na chvíli pryč od současné situace a podívejme se na fotbalovou stránku. Pro vás to asi nebylo nejlepší zimní přípravné období, jelikož jste se brzo zranil. Jak jste se v tu chvíli cítil?

Bylo to složitější období, protože jsem měl nějaké zdravotní problémy, naštěstí jsem se do začátku soutěže dal do pořádku a momentálně se cítím dobře.

Tým v zimě dost posílil, jak jste příchody nových spoluhráčů vnímal?

Přišlo hodně nových hráčů. Musím však říct, že každý z nich má svou kvalitu a pevně věřím, že zapadnou do našeho mužstva.

