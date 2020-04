Fotbalu se věnuje jako hráč i trenér. Teď si od něj musí, jako všichni ostatní, nuceně odpočinout. Obránce třetiligového Blanska Radek Buchta se i přesto snaží sportovat, jak jen může.

V přípravném utkání na vyškovském umělém trávníku podlehl domácí MFK (bílé dresy) Blansku 2:6. | Foto: Josef Kratochvíl

Je na to zkrátka zvyklý. „Běžně ani o prázdninách nevydržím jen tak sedět a snažím se na sobě pracovat. Teď jsou všichni doma, ven se může maximálně na procházku či nějaký výběh. Každopádně se snažím udržovat, co nejlíp to jde. K individuálnímu plánu ještě posiluji,“ přiblížil Buchta.