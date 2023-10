/FOTO/ Pneumatika prořízlá nožem, další vypuštěná a auto špinavé od hořčice a kečupu. Tak dopadl vůz rozhodčího Václava Šebely po nedělním fotbalovém zápase III. třídy ve Svitávce na Blanensku. Napjaté momenty navíc provázely i utkání. Případem se nyní zabývá disciplinární komise.

Neznámý pachatel poškodil po fotbalovém zápase ve Svitávce auto sudího. | Foto: Václav Šebela

„Začalo to, když jsem dal červenou kartu asistentovi trenéra domácích. Ten mě totiž označil jako černou p*ču. Tohle do sportu nepatří,“ uvedl rozhodčí Václav Šebela.

Asistent následně v souladu s pravidly opustil hrací plochu. Po chvíli se ovšem vrátil. „Když jsem potom odpískal jasný faul, tak znovu přišel, a dokonce vběhl na hřiště. Tomu by navíc měl zabránit pořadatel,“ pokračoval Šebela.

Po uklidnění a dohrání zápasu však nesportovní chování pokračovalo. „Asistent mi vběhl do kabiny rozhodčích, kam ani nesmí, a vypadal, že se chce prát. Bez konfliktu jsem jej vyhodil. Pak jsem vyplňoval zápis ze zápasu a přišli za mnou kluci z hostujícího týmu Vranové. Řekli, že mám obě zadní kola prázdná. A skutečně byla jedna guma prořízlá a druhá vypuštěná,“ řekl Šebela.

Kromě prázdných pneumatik bylo auto zašpiněno velkou vrstvou hořčice a kečupu. Rozhodčí tak musel využít taxi, aby se dopravil domů. Auto další den zpojízdnil pomocí kompresoru a kamaráda.

„Hořčice byla skoro všude, dostalo se to až za stěrače. S autem jsem odjel hned do myčky a použil jsem ještě vapku, protože se to dostalo všude. To vše byly další náklady,“ pokračoval sudí.

Vůz přitom ani nevlastní. „Auto bylo otce, své jsem měl v servisu. On jej opečovává, takže jsem mu to všechno zatajil a řekl, že jsem píchl po cestě, abych ho nestresoval. Nakonec mě ještě pochválil, že jsem ho pěkně umyl,“ dodal s úsměvem Šebela.

Celková škoda je přibližně šest tisíc korun a incidentem se nyní zabývá disciplinární komise. Dle pravidel za škody zodpovídá domácí oddíl.

Co na to domácí?

Chování dosud neznámého viníka odsoudil i hráč Svitávky Tomáš Novák. „Nechápu, jak to někdo mohl udělat. Troufám si říct, že nikdo z hráčů to nebyl. Prohráli jsme zaslouženě a rozhodčí zápas nijak neovlivnil,” reagoval Novák.

Zároveň naznačil, že Svitávka se k incidentu staví čelem. „Škody chceme proplatit. To, co se stalo, odsuzuji, je to ubohost nejvyššího kalibru,” dodal útočník domácích.

Rozhodčí Šebela potvrdil, že se mu klub již omluvil a část škody uhradil.