Domácím se povedl vstup do utkání. Hned v šesté minutě se, po propadu Brněnských ve středu hřiště, hnali na jediného obránce hned tři blanenští hráči. Centr Lahodného z pravé strany si do vlastní branky srazil jeden z bránících hráčů, a Blansko rázem vedlo. „Chtěli jsme ten zápas odehrát zodpovědně, jako mistrovské utkání, Zbrojovka ukázala svou kvalitu a jsme rádi, že jsme úvod zápasu zvládli,“ hodnotil první část hry trenér domácích Zbyněk Zbořil.

Blansko nepouštělo Zbrojovku do větších šancí a dokázalo své vedení ještě navýšit. Ve dvanácté minutě se ve vápně dostal k míči David Štrombach a se štěstím poslal míč za Marka v brněnské brance. Formánek, kterého zapůjčila Zbrojovka Blansku, se mezi tyčemi víceméně nudil a ojedinělé útočné pokusy svých spoluhráčů likvidoval s jistotou. Vedení o dvě branky vydrželo až do sedmnácté minuty, kdy se na pravé straně hřiště dostal k míči Haris Harba a technickou střelou poslal míč do sítě. V závěru poločasu ještě Zbrojovka snížila, ale ve 42. minutě se po krásném centru Štrombacha prosadil opět bosenský útočník Harba a do kabin se šlo za stavu 4:1 pro blanenské fotbalisty.

Druhý poločas domácím příliš nevyšel. Ačkoli měl tým Zbořila víc ze hry, své šance nedokázal přetavit ve vstřelenou branku a naopak gól obdržel. Zbrojovka se dostala díky dvěma brankám v rozmezí sedmdesáté a osmdesáté minuty na dostřel a kouč Blanska musel zvyšovat hlas. „Druhá půlka byla z naší strany paskvil a určitě nechceme, aby to takhle vypadalo i nadále. Naše první půle mají velkou kvalitu, ale jak se nám dařilo na podzim střídáním zvýšit tempo hry, teď máme druhé poločasy opravdu strašné,“ komentoval trenér Zbořil druhou část.

Pět minut před koncem Harba korunoval zlepšení týmu svou třetí brankou. Blansko tak před odjezdem na soustředění do Čeladné už šest duelů v řadě nepoznalo porážku.

Na soustředění čeká tým z brány Moravského krasu dvojice duelů. Nejprve potkají druholigové Vítkovice a o den později jednoho z největších konkurentů v boji o postup – Frýdek-Místek. „Udělali jsme z toho herní soustředění v horských podmínkách. Bude to takový teambulding. Jsou věci, na kterých chceme zapracovat, a navíc dostanou příležitost i hráči z širšího kádru. Od soustředění už budeme ladit primárně k sezoně,“ řekl blanenský lodivod.

Blansko - Zbrojovka B 5:3

Poločas: 4:1. Branky: 6. vlastní, 12. Štrombach, 17., 42. a 86. Harba.

Sestava Blanska: Formánek (46. Marek) – Sukup, Huška, Štrbák (46. Paděra), Klusák – Buchta (60. Feik) – Žák, Lahodný (46. Tulaydan), Harba, Urbančok (46. Minx) – Štrombach (60. Fabuš).

KRYŠTOF SEVERA