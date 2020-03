A od podzimu už chce měřit síly výhradně s družstvy typu Prostějova. „Šlo pro nás o super prověrku před náročným vstupem do MSFL,“ řekl trenér blanenských fotbalistů Zbyněk Zbořil, jehož svěřenci prohráli jediný z deseti přípravných duelů.

O uplynulém víkendu vstoupili hráči Blanska do jarní části, ve které v roli nováčka hájí pětibodový náskok na čele. „Říkat, že netoužíme po postupu, by byl alibismus. Máme náskok a o postup se chceme rozhodně rvát, přizpůsobili jsme tomu i příchody nových hráčů. V takové konkurenci, jako je třeba Sigma Olomouc, to ale nebude jednoduché,“ vyjádřil se kouč Zbořil.

S nadupaným kádrem plným hráčů se zkušenostmi z nejvyšší soutěže ani jiné ambice mít nemůže. V zimě posílilo Blansko o další tři zkušená jména. Přišel záložník Haris Harba z Vyškova, z brněnské Zbrojovky na stejné pozici Robert Bartolomeu a obránce Ondřej Sukup. „Jsou to kluci, kteří mají zkušenosti a nechybí jim ani chuť vyhrát. Šli jsme do nich s tím, že nám k postupu přispějí. Věřím, že pomůžou jak oni nám, tak na druhé straně my jim,“ líčil Zbořil.

Celkově v jeho kádru figuruje osm fotbalistů se zkušenostmi z první ligy. Nejvíce starty se pyšní Harba, jenž si mezi smetánkou zahrál čtyřiadevadesát zápasů. „Máme na postup, v přípravě jsme dokázali, že se můžeme měřit i s týmy z vyšší soutěže,“ zmínil jedenatřicetiletý Harba, jenž už třetí nejvyšší soutěž zná.

Množství zkušených hráčů teď hodlá utvořit kompaktní tým. „Kabina je suprově poskládaná, všichni to bereme tak, že se můžeme jeden od druhého něco přiučit. Kouč po nás nic extra chtít nemusí. Pomáháme si tak nějak automaticky sami,“ poznamenal dvaatřicetiletý obránce Jiří Huška, jenž si zakopal nejvyšší soutěž dvě sezony v dresu Zbrojovky.

Atmosféru v kabině si pochvaluje i Harba. „Všichni jsme na jaro opravdu natěšení,“ přesvědčovala bosenská opora blanenského celku.

Lídr soutěže si do jarní části sezony, kterou začne v neděli ve čtvrt na jedenáct dopoledne v Uničově, vinšuje hodně zdraví. „Hlavně si přejeme, ať se nám vyhýbají zranění, s nimiž jsme se potýkali celou zimu. Soutěž bude hodně náročná. Důležitý pro nás je začátek jarní části sezony,“ doplnil Zbořil.