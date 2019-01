Blanensko – Fotbalová tipovačka čtenářů Blanenského deníku Rovnost jde do finále. Před soutěžícími je již poslední kolo. A v tom předposledním se děly věci.

Několik překvapivých výsledků totiž dokonale zmrazilo šance některých soutěžících na zisk celkového vítězství. Naopak několik tipérů, kteří byli od čela vzdáleni, se vyhouplo do popředí. Ale ještě není nic rozhodnuto. Z předchozích let se potvrzuje, že o celkovém vítězi zpravidla rozhoduje až poslední kolo. V tom předposledním měl nejpřesnější odhad Miroslav Musil ze Křtin a Iva Močičková z Letovic. Soutěžící ze Křtin však přesněji natipoval počet vstřelených branek a stal se vítězem kola. V redakci Blanenského deníku Rovnost, Rožmitálova 14, Blansko, na něj čekají drobné věcné ceny. V průběžném pořadí se do čela soutěže vyhoupli Miroslav Bednář z Voděrad, Martin Škaroupka z Olomučan a Květoslav Šperka z Blanska, kteří mají shodně po pětasedmdesáti bodech. (jch)

Výsledky zápasů 14. kola Fortuna ligy

1. Blansko – Třebíč 0:0 0

2. Rájec – Rousínov 2:0 1

3. Boskovice – Zbýšov 4:1 1

4. Olešnice – Ochoz 1:1 0

5. Bořitov – Tišnov 1:1 0

6. Medlánky – Blansko B 1:3 2

7. Doubravice – Jedovnice 3:1 1

8. Vranová – Bořitov B 0:4 2

9. Lomnice – Benešov 1:4 2

10. Svitávka – Voděrady 1:1 0

Počet branek: 30

Výsledky 14. kola Fortuna ligy

1. místo BL0025 Musil Miroslav, Křtiny 11 bodů, Supertrefa 34

BL0009 Močičková Iva, Letovice 11

BL0099 Dobrovský Radek, Blansko 8

BL0015 Musil Radek, Suchdol 8

BL0060 Svěrák Jan, Blansko 8

BL0039 Válek Michal, Kotvrdovice 8

BL0091 Vazovan Pavel, Olešná 8

BL0114 Veselý Jan, Adamov 8

BL0117 Zaoral Michal, Blansko 8

BL0044 Bábindeli Dušan, Blansko 5

BL0078 Bednář Miroslav, Voděrady 5

BL0118 Božena Kučerová, Blansko 5

BL0088 Hruška Luboš, Petrovice 5

BL0080 Jokeš Jan, Svitávka 5

BL0122 Kuchař Pavel, Bořitov 5

BL0031 Kuchařová Martina, Bořitov 5

BL0023 Nečas Pavel, Blansko 5

BL0030 Nečasová Hanna, Lipovec 5

BL0020 Němcová Marie, Ráječko 5

BL0103 Pavlů Tomáš, Spešov 5

BL0043 Pliska Milan, Krásensko 5

BL0029 Procházka Antonín, Adamov 5

BL0065 Svánovský Břetislav, Lipůvka 5

BL0070 Štrof Bedřich, Blansko 5

BL0064 Zouhar Marcel, Vysočany 5

BL0006 Zřídkaveselý Vladimír, Jedovnice 5

BL0068 Dvořáček Milan, Petrovice 2

BL0011 Havlová Eva, Letovice 2

BL0010 Havlová Lucie, Letovice 2

BL0045 Henek Roman, Blansko 2

BL0108 Hertl Miroslav, Dolní Lhota 2

BL0027 Hloušek Zdeněk, Lipovec 2

BL0022 Horák ml. Zdeněk, Ostrov 2

BL0032 Horák st. Zdeněk, Ostrov 2

BL0059 Hrdlička Jan, Blansko 2

BL0087 Hrušková Vlasta, Petrovice 2

BL0072 Kolísek Lukáš, Ostrov 2

BL0073 Kolísek Petr, Ostrov 2

BL0093 Marušák Stanislav, Blansko 2

BL0106 Nečasová Veronika, Holešín 2

BL0033 Němec František, Ráječko 2

BL0035 Němec Jiří, Bořitov 2

BL0057 Neuman Petr, Adamov 2

BL0001 Opavský Bohumil, Blansko 2

BL0104 Pavlů Jaroslav, Spešov 2

BL0101 Procházka Zbyněk, Vyškov 2

BL0013 Rychnovský Pavel, Skalice 2

BL0005 Sedlák František, Úsobrno 2

BL0096 Součková Jana, Blansko 2

BL0081 Staňková Pavla, Svitávka 2

BL0038 Stehlík st. Jiří, Kotvrdovice 2

BL0014 Svánovský Petr, Lipůvka 2

BL0100 Šafařík Radim, Olomučany 2

BL0047 Šebela Rudolf, Blansko 2

BL0107 Ševčík Josef, Ráječko 2

BL0018 Škaroupka Martin, Olomučany 2

BL0056 Šperka Květoslav, Blansko 2

BL0053 Tintěra Silvestr, Letovice 2

BL0041 Vašíček Libor, Petrovice 2

BL0042 Vašíčková Marta, Petrovice 2

BL0086 Veselý Milan, Boskovice 2

BL0063 Zouhar Miloš, Vysočany 2

BL0017 Flek Zdeněk, Vysočany 0

BL0077 Hájek Petr, Lhota Rapotina 0

BL0084 Kučera Milan, Vilémovice 0

BL0116 Šebela Václav, Blansko 0

BL0121 Zaoralová Zuzana, Blansko 0

BL0016 Bohatec Ladislav, Kladoruby –1

BL0097 Dostal Štefan, Blansko –1

BL0066 Dvořák Petr, Blansko –1

BL0037 Filip David, Jedovnice –1

BL0021 Gottwald Vojtěch, Kulířov –1

BL0046 Henková Marie, Blansko –1

BL0113 Janča Jiří, Lipovec –1

BL0076 Kala Stanislav, Vysočany –1

BL0110 Král Jaroslav, Vysočany –1

BL0105 Krejčí Jan, Kotvrdovice –1

BL0007 Močička Ivan, Letovice –1

BL0008 Močičková Zdenka, Letovice –1

BL0092 Mrázek Petr, Šošůvka –1

BL0119 Musil Petr, Křtiny –1

BL0120 Musil ml. Miroslav, Křtiny –1

BL0028 Nečas Michal, Lipovec –1

BL0090 Pacas Dobromil, Adamov –1

BL0062 Pavlíček Richard, Petrovice –1

BL0074 Pernica Milan, Kulířov –1

BL0089 Pernica Josef, Blansko –1

BL0075 Pernica Marek, Jedovnice –1

BL0069 Pernicová Marcela, Jedovnice –1

BL0058 Pokorný Jan, Blansko –1

BL0109 Pospíšil Václav, Kotvrdovice –1

BL0079 Radiměřský Jan, Lysice –1

BL0004 Reška Martin, Blansko –1

BL0048 Richter Jaroslav, Velké Opatovice –1

BL0098 Skoták Jan, Veselice –1

BL0095 Souček Michal, Blansko –1

BL0094 Souček Matěj, Blansko –1

BL0061 Svěráková Lenka, Blansko –1

BL0003 Sychra Antonín, Boskovice –1

BL0024 Škaroupková Lucie, Ráječko –1

BL0052 Šoba Pavel, Brno –1

BL0051 Šoba Milan, Olomučany –1

BL0083 Šterc ml. Karel, Blansko –1

BL0112 Švéda Libor, Marianín –1

BL0082 Urbánek Jan, Vilémovice –1

BL0049 Zuzák Emil, Blansko –1

BL0036 Celá Veronika, Blansko –4

BL0026 Červenka Štefan, Blansko –4

BL0012 Havel Radek, Kunštát –4

BL0102 Hlaváček Vojtěch, Blansko –4

BL0111 Kučera Jan, Blansko –4

BL0034 Nečas II Pavel, Holešín –4

BL0124 Nečasová Jana, Holešín –4

BL0054 Pokorný Petr, Blansko –4

BL0040 Stehlík ml. Jiří, Kotvrdovice –4

BL0019 Škaroupka Jiří, Ráječko –4

BL0055 Šperková Emilie, Blansko –4

BL0067 Štrajt Milan, Ostrov –4

BL0085 Tasch Zdeněk, Blansko –4

BL0050 Ťoupek Karel, Blansko –4

BL0002 Viška Roman, Letovice –4

BL0115 Weiter Milan, Bukovinka –4

BL0071 Stloukal Jaroslav, Vavřinec –7

BL0123 Šváb Karel, Ostrov –7

Průběžné pořadí Fortuna ligy po 14. kole

1. místo

BL0078 Miroslav Bednář, Voděrady 75

BL0018 Martin Škaroupka, Olomučany 75

BL0056 Květoslav Šperka, Blansko 75

4. místo

BL0088 Luboš Hruška, Petrovice 72

BL0031 Martina Kuchařová, Bořitov 72

BL0098 Jan Skoták, Veselice 72

BL0024 Lucie Škaroupková, Ráječko 72

BL0026 Štefan Červenka, Blansko 72

9. místo

BL0101 Zbyněk Procházka, Vyškov 70

10. místo

BL0035 Jiří Němec, Bořitov 69

11. místo

BL0022 Zdeněk Horák ml., Ostrov 66

BL0072 Lukáš Kolísek, Ostrov 66

BL0073 Petr Kolísek, Ostrov 66

BL0042 Marta Vašíčková, Petrovice 66

BL0016 Ladislav Bohatec, Kladoruby 66

BL0097 Štefan Dostal, Blansko 66

17. místo

BL0019 Jiří Škaroupka, Ráječko 65

18. místo

BL0091 Pavel Vazovan, Olešná 63

BL0030 Hanna Nečasová, Lipovec 63

BL0033 František Němec, Ráječko 63

BL0013 Pavel Rychnovský, Skalice 63

BL0062 Richard Pavlíček, Petrovice 63

BL0082 Jan Urbánek, Vilémovice 63

24. místo

BL0064 Marcel Zouhar, Vysočany 61

BL0017 Zdeněk Flek, Vysočany 61

26. místo

BL0041 Libor Vašíček, Petrovice 60

BL0079 Jan Radiměřský, Lysice 60

BL0048 Jaroslav Richter, Velké Opatovice 60

BL0055 Emilie Šperková, Blansko 60

30. místo

BL0014 Petr Svánovský, Lipůvka 59

31. místo

BL0100 Radim Šafařík, Olomučany 58

BL0105 Jan Krejčí, Kotvrdovice 58

BL0002 Roman Viška, Letovice 58

34. místo

BL0057 Petr Neuman, Adamov 57

BL0038 Jiří Stehlík st., Kotvrdovice 57

BL0075 Marek Pernica, Jedovnice 57

BL0004 Martin Reška, Blansko 57

38. místo

BL0032 Zdeněk Horák st., Ostrov 55

BL0077 Petr Hájek, Lhota Rapotina 55

BL0112 Libor Švéda, Marianín 55

41. místo

BL0114 Jan Veselý, Adamov 54

BL0065 Břetislav Svánovský, Lipůvka 54

BL0070 Bedřich Štrof, Blansko 54

BL0087 Vlasta Hrušková, Petrovice 54

BL0096 Jana Součková, Blansko 54

BL0066 Petr Dvořák, Blansko 54

BL0037 David Filip, Jedovnice 54

48. místo

BL0059 Jan Hrdlička, Blansko 52

49. místo

BL0025 Miroslav Musil, Křtiny 51

BL0005 František Sedlák, Úsobrno 51

BL0028 Michal Nečas, Lipovec 51

BL0090 Dobromil Pacas, Adamov 51

BL0095 MIchal Souček, Blansko 51

BL0051 Milan Šoba, Olomučany 51

55. místo

BL0060 Jan Svěrák, Blansko 49

56. místo

BL0029 Antonín Procházka, Adamov 48

BL0027 Zdeněk Hloušek, Lipovec 48

BL0076 Stanislav Kala, Vysočany 48

BL0092 Petr Mrázek, Šošůvka 48

BL0067 Milan Štrajt, Ostrov 48

61. místo

BL0015 Radek Musil, Suchdol 47

BL0069 Marcela Pernicová, Jedovnice 47

63. místo

BL0099 Radek Dobrovský, Blansko 46

64. místo

BL0023 Pavel Nečas, Blansko 45

BL0110 Jaroslav Král, Vysočany 45

66. místo

BL0036 Veronika Celá, Blansko 44

67. místo

BL0039 Michal Válek, Kotvrdovice 43

BL0103 Tomáš Pavlů, Spešov 43

BL0108 Miroslav Hertl, Dolní Lhota 43

70. místo

BL0006 Vladimír Zřídkaveselý, Jedovnice 42

BL0047 Rudolf Šebela, Blansko 42

BL0049 Emil Zuzák, Blansko 42

BL0034 Pavel Nečas II, Holešín 42

BL0040 Jiří Stehlík ml., Kotvrdovice 42

BL0071 Jaroslav Stloukal, Vavřinec 42

76. místo

BL0061 Lenka Svěráková, Blansko 41

77. místo

BL0109 Václav Pospíšil, Kotvrdovice 40

BL0012 Radek Havel, Kunštát 40

79. místo

BL0122 Pavel Kuchař, Bořitov 39

BL0068 Milan Dvořáček, Petrovice 39

BL0001 Bohumil Opavský, Blansko 39

BL0021 Vojtěch Gottwald, Kulířov 39

BL0074 Milan Pernica, Kulířov 39

BL0050 Karel Ťoupek, Blansko 39

85. místo

BL0102 Vojtěch Hlaváček, Blansko 37

BL0054 Petr Pokorný, Blansko 37

87. místo

BL0044 Dušan Bábindeli, Blansko 36

BL0043 Milan Pliska, Krásensko 36

BL0045 Roman Henek, Blansko 36

BL0093 Stanislav Marušák, Blansko 36

BL0046 Marie Henková, Blansko 36

BL0003 Antonín Sychra, Boskovice 36

93. místo

BL0113 Jiří Janča, Lipovec 35

BL0111 Jan Kučera, Blansko 35

95. místo

BL0063 Miloš Zouhar, Vysočany 34

96. místo

BL0083 Karel Šterc ml., Blansko 33

BL0085 Zdeněk Tasch, Blansko 33

98. místo

BL0118 Kučerová Božena, Blansko 32

99. místo

BL0107 Josef Ševčík, Ráječko 31

BL0119 Petr Musil, Křtiny 31

101. místo

BL0081 Pavla Staňková, Svitávka 30

102. místo

BL0020 Marie Němcová, Ráječko 29

BL0094 Matěj Souček, Blansko 29

104. místo

BL0009 Iva Močičková, Letovice 28

BL0007 Ivan Močička, Letovice 28

106. místo

BL0084 Milan Kučera, Vilémovice 27

107. místo

BL0104 Jaroslav Pavlů, Spešov 25

BL0086 Milan Veselý, Boskovice 25

109. místo

BL0106 Veronika Nečasová, Holešín 23

110. místo

BL0011 Eva Havlová, Letovice 19

111. místo

BL0117 Michal Zaoral, Blansko 18

BL0080 Jan Jokeš, Svitávka 18

113. místo

BL0115 MIlan Weiter, Bukovinka 17

114. místo

BL0120 Miroslav Musil ml., Křtiny 13

BL0058 Jan Pokorný, Blansko 13

116. místo

BL0089 Josef Pernica, Blansko 11

117. místo

BL0121 Zuzana Zaoralová, Blansko 9

118. místo

BL0008 Zdenka Močičková, Letovice 7

119. místo

BL0124 Jana Nečasová, Holešín 1

120. místo

BL0053 Silvestr Tintěra, Letovice –1

121. místo

BL0010 Lucie Havlová, Letovice –2

BL0116 Václav Šebela, Blansko –2

BL0052 Pavel Šoba, Brno –2

124. místo

BL0123 Karel Šváb, Ostrov –8