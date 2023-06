Letošní fotbalovou sezonu zakončila ráječská rezerva na pátém místě A skupiny I. B třídy, jen sedm bodů ji dělilo od lídra z Podolí. Přesto se s krajskými bitvami loučí. Od příštího ročníku ji totiž v soutěži nahradí nově vzniklé béčko Blanska, které od Ráječka získalo právo startu převodem. Oba kluby totiž spolu navázaly hlubší spolupráci, která by měla být patrná především v oblasti vzájemné výměny hráčů.

Fotbalové kluby Blanska (v červeném) a Ráječka (v zeleném) navázaly vzájemnou spolupráci. | Foto: Nikol Škvareninová

Už v letošní sezoně k sobě oba celky měly blízko, nyní už bude jejich spolupráce oficiální. „Bylo vyjednáno a sepsáno memorandum o spolupráci mezi FK Blansko a SK Olympia Ráječko, které zajistí hráčskou stabilitu a výkonnostní rozvoj obou klubů v blanenském mikroregionu,“ uvádí zástupci Ráječka na svých webových stránkách.

Kromě možných hráčských výměn souvisí největší změna se založením B týmu Blanska, který rovnou míří do I. B třídy. Ráječskou rezervu naopak čeká nejnižší možná soutěž, od podzimu bude hrát III. třídu. „Vzhledem k tomu, že se nám náklady na provoz klubu meziročně zvyšují o patnáct až dvacet procent, rozhodli jsme se přenechat I. B třídu Blansku. Ráječko B bude od nového ročníku přihlášeno do soutěže organizované okresním fotbalovým svazem a prvořadým cílem bude postup do okresního přeboru,“ dodává ráječské vedení.

Od nového ročníku tak Blansko bude mít svůj A tým ve třetí lize a béčko v krajské I. B třídě, hlavní tým Ráječka pokračuje v krajském přeboru, jeho rezerva ale míří až do okresní III. třídy.