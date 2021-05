Hosté se ujali vedení už v páté minutě po trefě Kříže. „Chtěli jsme do zápasu naskočit naplno a rozhodnout hned ze začátku, místo toho jsme dostali rychlý gól. Míč sklouzl po trávě a i když jsem střelu viděl, tak to tam bohužel spadlo,“ hodnotil nepovedený úvod blanenský brankář František Chmiel.

Jihomoravanům po inkasované brance nezbývalo, než pokračovat v aktivní hře, přičemž se hned několikrát dostali do slibného zakončení. Absence větší preciznosti v zakončení však vyústila v poločasovou výhru hostí. I proto sáhl domácí trenér Martin Pulpit již v půli hned ke trojímu střídání.

Úvod druhého dějství se Blansku ovšem vůbec nepovedl a po hodině hry mohlo být vedení Pražanů dvougólové poté, co sudí Adámková nařídila pokutový kop po faulu Aggouna. Domácí gólman Chmiel se však proti střele Suchana zaskvěl a udržel svůj tým ve hře. „V přípravě na zápas mi trenér říkal kam to kopou, takže jsem dal na něj a naštěstí to vyšlo,“ hodnotil Chmiel svůj penaltový zákrok.

Blansko v závěrečné půlhodině ve snaze o vyrovnání otevřelo hru, což vedlo k řadě šancí na obou stranách. Pět minut před koncem měl na noze vyrovnávací gól Kopičár, nakonec srovnání přišlo až o čtyři minuty později po brance Kepla.

V nastavení se ještě domácí marně dožadovali pokutového kopu, a když v poslední šanci neuspěl Žák, museli se Blanenšntí spokojit s bodem. Po utkání byl velmi nespokojený trenér Pulpit. „To co se děje při soudcování našich zápasů, přesáhlo veškeré meze, protože jsme měli kopat dvě penalty. Volal jsem okamžitě po zápase místopředsedovi za Moravu, že je potřeba tyhle věci řešit,“ soptil Pulpit.

Blansko - Vyšehrad 1:1

Poločas: 0:1: Branky: 89. Kepl – 5. Kříž. Rozhodčí: Adámková – Mojžíš, Matoušek.

Žluté karty: Buchta, Aggoun, Kopičár, Ilko – Stropek, Vejvar.

Blansko: Chmiel – Sedlo (68. Černín), Aggoun, Helebrand, Klusák – R. Buchta (C) (79. Feik) – Kopičár, Vasiljev (46. Kepl) – Bartolomeu (46. Ngoma), Žák, Lhotecký (46. Ilko).

Vyšehrad: Otáhal – D. Procházka (75. Vaněk), Egert, Stropek, Žilák – Alexandr – Drobílek (C), Kříž (85. Králíček), Suchan (75. Hampl) – Vojta (69. Vejvar), Jakab (69. Zaradny).

KRYŠTOF SEVERA