Tedy dva týmy, jejichž utkání pravidelně přináší malý fotbal té nejvyšší úrovně. „Ať se náš vzájemný zápas hraje ve druhém, nebo v desátém kole, vždycky má náboj a je prostě hecnutý. Myslím, že to bude nervózní utkání, vyhrocené z obou stran, panuje mezi námi vzájemná rivalita, byť samozřejmě v duchu fair play a doufám, že tak utkání odehrajeme. Než bychom se soustředili na Brno, chceme hrát, co nám je vlastní, klukům to tak v pondělí podám. Bude proti nám stát obrovská kvalita, k Brnu přistupujeme s respektem, je to jeden z kandidátů na titul, ale zajímá nás naše hra a čím se můžeme prezentovat,“ uvedl blanenský hrající trenér a kapitán Ondřej Paděra.

Další zkrat Didiby a zvláštní penalta. Ševci proti Zbrojovce ztrátu nedohnali

Oba celky nastupují do jihomoravského derby v odlišném rozpoložení. Zatímco Blanensko v úvodním kole vyhrálo 9:1 v Pardubicích, stříbrný celek uplynulé sezony padl 5:6 na hřišti Olomouc Mighty Ducks. „Věřím, že nám prohra s Olomoucí sebevědomí nenabourala. Zápas s Blanenskem je derby, má pro nás největší náboj. Myslím si, že v takovém utkání není rozhodující, jak mužstva hrála o kolo zpátky,“ neřešil prohru brněnský kouč Zdeněk Táborský.

Je jasné, že jeho svěřenci nehodlají doma dopustit další ztrátu. „Před rokem jsme se taky potkali s Brnem ve druhém kole u nás doma v Boskovicích, Brno taky první kolo hrálo s Olomoucí a doma prohrávalo, nakonec utkání na penalty otočilo. Teď je situace trochu podobná, Brno ztratilo body s Olomoucí. Je super, že jsme první utkání vyhráli a máme tři body v zádech, pojedeme do Brna relativně v klidu, ale nedělám si iluze, po prohře s Olomoucí chce Brno body někde získat zpět,“ poznamenal Paděra.

Před rokem Blanensko nezvládlo domácí zápas a podlehlo Brnu 2:5, v listopadu však stejným výsledkem na brněnském hřišti zvítězilo. „Víme, že Brno má ve hře hodně futsalových prvků, oba jeho gólmani dokážou udělat přečíslení a pomáhají týmu, na to se musíme zase nachystat, ale to děláme už několik let po sobě. Stojí před námi velká kvalita. Něco v hlavě mám, minulý rok jsme v Brně uspěli a doufám, že to vyjde i letos,“ přál si český reprezentační útočník Paděra.

Ani podle jeho protějška se nedá očekávat, že soupeři přijdou s něčím novým. „Obě mužstva se velmi dobře znají, v předcházejících sezonách byla všechna utkání velmi vyrovnaná, rozhodovaly maličkosti. Myslím, že oba mančafty si budou držet svůj sound. Neřekl bych, že my soupeře, nebo on nás, můžeme něčím zásadním překvapit,“ podotkl Táborský.

Ovšem derby jistě ovlivní, že se tak silní protivníci potkají už ve druhém kole. „Domnívám se, že když spolu hrajeme už v úvodu soutěže, bude jistá nerozehranost patrná. Je škoda, že los nebyl milosrdnější a nehrajeme až v některém z pozdějších kol, kdy už budou mít plejeři malý fotbal zpátky v noze. Ale pro oba soupeře je tento hendikep stejný a musí si s ním poradit,“ doplnil brněnský stratég.

Jsem stále hladový po úspěchu, prohlásil pětigólový blanenský kapitán Paděra

Blanenský kapitán z duelu s jihomoravským rivalem těžkou hlavu nemá. „Nerozlišuji, s kým hrajeme. Samozřejmě utkání s Brnem je specifické, s klukama se známe, potkáváme se často a o to je duel pikantnější, ale osobně ho jinak zvlášť neberu, že bych se teď na Brno těšil víc než do Pardubic nebo doma na Olomouc. Beru to jako každý jiný zápas. Cítím, že jsem furt hladový po úspěchu, proto malý fotbal dělám a doufám, že ho budu dělat ještě dlouho,“ usmál se Paděra.