Líšeň – Apos Blansko na fotbalovém turnaji v Líšni urval první body. K suverénní výhře 0:3 nad Spartou Brno přispěl i dobrý výkon čtveřice mladých hráčů.

Aleš Slanina | Foto: Jan Charvát

Jan Doležel se trefil dokonce dvakrát. Pozitivní zprávou pro blanenský tým je i možný návrat brankáře Aleše Slaniny, který si zachytal i v sobotním utkání proti Spartě.

„V pondělí máme na programu jednání jak s Alešem, tak s výborem. Už jsem mu řekl, že jeho příchod je pro mě jako trenéra prioritou,“řekl trenér Aposu Tomáš Šenk, který se Slaninou počítá jako s budoucí brankářskou jedničkou. Druhý blanenský gólman Karel Švancara se s ním dobře zná a respektuje ho, takže by jejich případná spolupráce měla přispět ke zlepšení obou. Třicetiletý Slanina odešel z Blanska minulou zimu do mateřského Čebína. Teď už ale sám přiznal, že by se do Aposu rád vrátil, takže jednání jsou na dobré cestě.

Slanina ale není jediný, kdo zřejmě přejde do A–týmu. V sobotním zápase si zahrála i čtveřice mladých hráčů Jan Doležel, Jiří Oulehla, Ondřej Kuda a Jakub Poprik. Nejvíce ze všech se blýskl Doležel, který předvedl velmi aktivní výkon a vstřelil dvě ze tří branek Blanska.

„Kromě gólů se Doleželovi dařilo také skvěle napadat rozehrávku soupeře, takže jsem s jeho výkonem velice spokojen. Do útoku by se nám mohl hodit. Také Oulehla hrál jistě, takže i o něj určitě zájem mám,“ řekl Šenk. Domlouvat na spolupráci se zřejmě bude i se dvěma dalšími mladíky.

Příští zápas turnaje sehraje Apos s mužstvem HFK Olomouc netradičně už zítra. Tým se prý na soupeře ze třetí ligy těší, protože určitě důkladně prověří blanenskou obranu. Za Olomouc navíc zřejmě nastoupí i bývalý hráč Aposu David Bednář, takže o napětí nebude nouze. Blansko chce nastoupit v nejsilnější možné sestavě a bude se snažit uhrát co nejlepší výsledek.

FC Sparta Brno – FK Apos Blansko 0:3 (0:1) 33. , 57. Doležel, 52. Cupal J. Sestava Blanska: Slanina (51. Trubák) – Bezděk, Oulehla, Klimeš, Šíp – Nečas, Hájek, Jelínek, Beneš – Němec (57. Nečas) – Doležel

ONDŘEJ BACÍK