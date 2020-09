Domácí výběr od začátku dominoval a ukázal, kdo na hřišti vládne. „Od první a do poslední minuty všechno běželo, jak jsme si to naplánoval. Chtěli jsme do utkání vstoupit s vysokým presinkem a honit soupeře po celém hřišti, což se nám dařilo .Vcelku rychle jsme dali dvě tři branky a uklidnili se. První poločas nám nebylo vůbec co vytknout,“ radoval se jihlavský kapitán Robin Demeter.

Naopak Blanensko ukázala svou odvrácenou tvář a po čtrnácti minutách prohrávalo o tři góly. „Od začátku zápasu bylo vidět, že jihlavské hráče to baví, hrají s obrovskou chutí a nasypali nám tam všechno, co měli. Zatímco my přijeli totálně odevzdaní, od první minuty byly vidět dva protiklady, které se daly dohromady. Domácí zápas extrémně bavil a my byli od prvopočátku úplně rezignovaní. Škoda, mohl to být vyrovnanější zápas jako s Baníkem, sestava Jihlavy tomu nasvědčovalo,“ litoval blanenský hráč Aleš Rus.

Přitom Blanensko přijelo v obdobném složení, ve kterém nastoupilo k domácí infarktové bitvě s Baníkem Ostrava, kterou prohrálo 6:7 až po penaltách. „Na naši sestavu se vymlouvat rozhodně nejde. Už jsme přijeli s poraženeckou náladou, ke které jsme neměli důvod. Všichni vypadali po víkendu vyčerpaní, byli jsme úplně mrtví, jako bychom přijeli utkání jen odehrát, abychom si udělali čárku a jeli domů,“ hlesl Rus.

Jihlava - Blanensko 14:4 (7:1)

Branky a nahrávky: 3. Demeter (Göth), 7. Svoboda (Demeter), 14. Hrobař (Svoboda), 18. Demeter (Šuta), 23. Svoboda (Konrád), 29. Demeter (Průcha), 30. Šuta (Průcha), 40. Demeter (Svoboda), 41. Svoboda (Kavka), 47. Šuta (Demeter), 51. Svoboda (Demeter), 54. Demeter (Göth), 56. Göth (Šuta), 58. Göth (Ošmera) - 12. Paděra, 32. Paděra (Rus), 34. Paděra, 37. Paděra (Kucharčuk). Rozhodčí: Tomiga - Novák. ŽK: Demeter (Jihlava). Diváci: 58.

Jihlava: David Kubica - Lukáš Konrád, Daniel Kavka, Petr Ošmera, Robin Demeter (C), Radim Šuta, Adam Průcha, Robin Hrobař, Richard Svoboda, Jakub Göth.

Blanensko: Michal Čech – Ondřej Paděra (C), Tomáš Feik, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Filip Adamec, Aleš Rus, Pavel Kucharčuk.

První poločas ovládla Jihlava jednoznačně 7:1, ovšem v úvodu druhé půle hosté zabrali a čistým hattrickem Ondřeje Paděry snížili na 4:7. „Asi osm minut jsme hráli tak, jak bychom měli celou dobu. Jihlava trochu povolila a chytli jsme to za pačesy. Za stavu 7:4 to vypadalo, že z utkání může být drama, jenže domácí pak vyřešili výborně dva protiútoky. Pak jsme už smířili, že nemáme vnitřní sílu s tím něco udělat,“ sdělil blanenský hráč.

Blanenský tlak utnul ve čtyřicáté minutě osmým jihlavským gólem kapitán Demeter. „Na začátku druhé půle jsme při prvním střídaní polevili a nechali si dát rychle dvě branky, ale potom se vrátili zpátky ke předchozímu stylu a výsledek tomu odpovídá. Nečekali jsme, že to půjde takhle snadno. Blanensko, i přijeli v míň lidech, bylo kvalitní. Byli jsme zdravě nahecovaní, určitě jsme věřili ve výhru a že vypadala takhle, je jedině dobře,“ usmál se český reprezentant Demeter.

Jihlavský forvard se v utkání blýskl pěti brankami a třemi asistencemi. „Taky jsem to nečekal. Samozřejmě potěší, když dám pět gólů a k tomu tři asistence, ale hlavně jsem rád, že jsem pomohl týmu, trošku jsme se chytli a můžeme si teď věřit,“ podotkl.

Jihlavě po dvou vítězstvích a jedné prohře patří druhá příčka v neúplné tabulce východní skupiny Superligy malého fotbalu. „První dvě kola byla složitější, kvůli velkým fotbalům a zraněním jsme nebyli v nejlepší sestavě, ale v neděli se sešlo to nejlepší, co Jihlava může nabídnout. Řekli jsme si s klukama, že chceme udržet tento trend a porvat se o co nejlepší úspěch. Chceme zpátky na bednu a po této výhře věřím, že na to klidně máme,“ prohlásil Demeter.

Blanensko je po třech zápasech se čtyřmi body čtvrté ze šesti mužstev. „Jsme v situaci, na kterou nejsme dlouho dobu zvykli. Východní skupina je obrovsky vyrovnaná, ale zatím máme jen jednu prohru na penalty a jednu venku. Dáme se do kupy, máme Olomouc doma, kde jsme vždy silní. Věřím, že utkání zvládneme. Pak jdeme do Brna, se kterým taky hrajeme dobré zápasy. Můžeme klidně obě utkání vyhrát a jsme de facto druzí,“ řekl odhodlaně Rus.