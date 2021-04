Spojení Blansko a Přerovský fungovalo přesně dva roky. Nyní je u konce. Zkušený záložník zamířil do Rosic.

V Blansku nastupoval Daniel Přerovský (vpravo) s číslem 77. | Foto: Kryšfof Severa

Po přestupu z Vyškova se Daniel Přerovský zařadil mezi lídry týmu a pomohl partě okolo trenéra Zbořila k postupu do MSFL a o rok později i do F:NL. Letošní zimní pauza však toto pouto zpřetrhala a Přerovský zamířil do Rosic.