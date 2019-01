Blansko - Hráči FK Blanska v předposledním kole krajského přeboru ukázali, jak moc stojí o postup do divize. V sobotním domácím utkání porazili Rousínov 5:1. Stejně suverénním výsledkem ale zvítězil ve Zbýšově i Vracov, který si tak dál drží dvoubodový náskok. O prvním místě se tedy rozhodne až v posledním kole.

Hvězdou sobotního utkání se stal zkušený sedmatřicetiletý hráč Petr Crhák, který se do branky trefil hned čtyřikrát. „Vždycky chcete dát co nejvíc gólů, ale jenom někdy se to podaří. Měl jsem jenom štěstí. Dneska to tam prostě padalo, jindy to zase nepadá," komentoval skromně svůj výkon po utkání kanonýr.

Blanenští si jsou vědomi toho, že v posledních zápasech hrají doslova o všechno. Od začátku zápasu se hnali za vítězstvím a skóre otevřel už v páté minutě právě Crhák. Že to pro něj bude neobyčejný zápas potvrdil hned o několik sekund později, když se výstavní ranou do šibenice trefil po druhé.

Hosté pak sice snížili, ale tím jejich útočná aktivita uhasla. Do poločasu dal Blansku klid Doležel, který se po standardní situaci trefil hlavičkou. „Rozhodl začátek utkání, který se lépe vydařil domácím. Když v šesté minutě prohráváte o dva góly, hraje se vám potom dost těžko," zhodnotil klíčové dvě minuty zápasu trenér Rousínova Petr Krahulec.

Ani ve druhé půli jeho obránci nedokázali Crháka zastavit. Blanenskému útočníkovi znovu trvalo jenom pět minut, než se trefil do branky a zkompletoval tak hattrick. Zbytek utkání Blansko dohrálo sebevědomě a svoji převahu potvrdilo znovu několik minut před koncem. Před vápnem soupeře předvedlo barcelonské bago. Míč skončil u koho jiného než u Crháka, který si jej na dvakrát posunul a pak vystřelil k levé tyčce. Gólman Rousínova neměl šanci. „My jsme rádi, že Rousínov chtěl hrát fotbal, takže jsme fotbal mohli hrát i my. Takhle jednoduché jsme to nečekali," přiznal blanenský trenér Michal Kugler.

Stejným výsledkem jako Blansko v sobotu vyhrál i Vracov. O vítězi krajského přeboru a jistém postupujícím do divize se tak rozhodne až v dramatickém posledním kole. Papírově je ve výhodě Vracov, který bude hrát v Kuřimi. Blansko totiž čeká duel se třetím Kyjovem, který včera Rájci-Jestřebí udělil drtivou porážku 0:7. „Uděláme všechno pro to, abychom v Kyjově vyhráli. Těším se tam," nechal se slyšet Kugler. Předposlední kolo se povedlo také Boskovicím, které doma rozstřílely Rajhrad 7:3.

Blansko–Rousínov 5:1 (3:1)

5.,6.,50., 81. Crhák, 42. Doležel –

21. Sedláček

ŽK: 8. Doležel – 90. Králíček

Diváků: 190

ONDŘEJ BACÍK