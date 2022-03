A žádná selanka český národní tým určitě nečeká. „Mám ke skupině respekt, nebude to jednoduché. Nejsem si jistý, zda jsem hrál proti Moldavsku, ale podle Preslíka (spoluhráč David Presl – pozn. red.) není špatné. Srbsko máme snad už potřetí v základní skupině a je to nepříjemný soupeř, nikdy to s ním není jednoduché, většinou jde o urostlé, soubojové typy. Francie jsme porazili 7:0 na mistrovství světa v Tunisku 2017, ale to se k nám přiklonilo velké štěstí, není vůbec špatná,“ okomentoval soupeře brněnský zadák Patrik Levčík, mistr světa i Evropy v malém fotbale.

Do osmifinále postoupí vždy týmy na prvním a druhém místě ze šesti základních skupin a čtyři nejlepší celky ze třetích míst. Mistrovství Evropy se tentokrát uskuteční v kryté hale, přivítá jej košická Steel Arena s kapacitou 8 378 míst k sezení, kde se konala například mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2011 a 2019. „Bude se hrát v létě v hale, v tom možná budou podmínky specifičtější, asi větší nápor na fyzičku,“ uvažoval Levčík, jedna z opor brněnského mistra v Superlize malého fotbalu.

Košice měly hostit kontinentální šampionát už v roce 2020, jenže jej několikrát odložila koronavirová pandemie. Po pondělním slavnostním rozlosování základních skupin v Bratislavě už to vypadá, že se turnaj v červnu uskuteční. „Jsme delší dobu bez pořádné akce, jako je mistrovství Evropy, už je to takové deprimující, člověk se těšil a chystal, ale do poslední chvíle vůbec nevěděl, jak to bude. Konečně už to vypadá slibně, bohužel mají barákem válku a kdoví, jak to bude,“ připomněl český reprezentant ruskou invazi na Ukrajinu.

Od mistrovství světa 2019 v australském Perthu český národní tým neabsolvoval žádnou větší mezinárodní akci a jeho složení se promění. „Určitě do toho promluví zranění, věk, někdo už nemá malý fotbal jako hlavní prioritu, jedno s druhým, ale je to asi přirozené. Od mistrovství Evropy to budou čtyři roky, čas letí, mladší asi nebudeme, takže se tým přirozeně obměňuje. Myslím, že proto se dělají kempy, superligové výběry hrají proti repre, aby trenéři měli co nejširší počet hráčů. Rozhodne momentální forma i zkušenosti, bude to nový mix. Musíme se s tím vypořádat, akcí je méně, přitom souhra je na malém hřišti nejdůležitější, aby jeden věděl, co od druhého čekat. Na tom musíme zapracovat, věnovat se tomu a pokusíme se o co nejlepší výsledek. Pokud v týmu vůbec budu,“ pousmál se Levčík, jenž pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Složení základních skupin mistrovství Evropy v Košicích 2022

Skupina A: Slovensko, Itálie, Belgie, Polsko

Skupina B: Rumunsko, Španělsko, Albánie, Ázerbájdžán

Skupina C: Černá Hora, Bulharsko, Rakousko, Gruzie

Skupina D: Maďarsko, Ukrajina, Turecko, Portugalsko

Skupina E: Česká republika, Srbsko, Moldavsko, Francie

Skupina F: Kazachstán, Anglie, Izrael, Řecko