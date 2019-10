Po předchozím triumfu 17:0 nad Singapurem už má česká reprezentace postup do osmifinále jistý. „Moc jsem si zápas užil. Jsem rád, že jsem naskočil a pomohl klukům zakončit výsledek. Jsem moc rád, že se nám povedlo vyhrát a potvrdit, co jsme předváděli první zápas,“ liboval si pražský útočník David Pozníček.

O vítězství ve skupině G se národní tým střetne v pondělí hodinu po poledni středoevropského času se Srbskem. Duel odložil páteční cyklon, který se nad Perthem přehnal. Vítěz skupiny G se poté utká s druhým celkem skupiny H USA, druhý celek jde na vítěze skupiny H Brazílii.

Český celek vedl nad Chile, které v prvním střetnutí podlehlo Srbsku 0:3, už v první půli o tři branky. Trefili se nejzkušenější hráči výběru, blanenští parťáci Jan Koudelka, Ondřej Paděra a kapitán Stanislav Mařík.

Postupně se do hry dostali také střídající hráči, do branky se postavil evropský šampion do 21 let Dominik Kunický. „Vážím si příležitosti, že tady můžu hrát a dostávat prostor po boku Ondřeje Bíra. Utkání jsem si skvěle užil. Do zápasu jsme vkročili dobře, naskočil jsem za stavu 3:0, měli jsme ho dobře rozehraný a šlo už jen o to klukům vytvářet situace, abychom soupeře přečíslovali. Druhou půlku jsem si i dobře zachytal,“ povídal Kunický.

Brankář brněnského superligového výběru se blýskl i vynikající individuální akcí, kdy přešel přes tři protihráče a předložil tutovku Paděrovi, který ovšem selhal. Přitom v reprezentaci zaznamenal už 46 gólů v 58 duelech. „Když jsem to Paděcovi dával před gólmana, ujela mu stojná noha. To se mu stane jednou z pěti tutovek, nebojím se, že příště nepromění, když mu nahrajeme. S Paděcem se známe dlouho, takže ho to stát nic nebude. Kdyby tam byl Levča, polemizuji o tom,“ popíchl Kunický spoluhráče Patrika Levčíka, který stejně jako on pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Po přestávce zvýšili skóre Pozníček, David Presl, Levčík a Richard Svoboda. A pak už čeští reprezentanti dostávali gratulace z domova. „V kontaktu jsem hlavně se svojí rodinou a přítelkyní, komunikuji s nimi přes sociální sítě, sledují každý zápas, stejně jako spousta kamarádů. Všichni posílají zprávy, je super cítit podporu z domova,“ pochvaloval si nováček na velké akci Pozníček.

Kunickému se také stýská, ale užívá si šampionát u protinožců. „S nejbližší rodinou a kamarády jsme v každodenním kontaktu, před zápasem i po něm si píšeme, voláme. Zvládáme to v pohodě, protože harmonie v týmu je tak skvěle nastavená, že mi ani nepřijde, že jsme tady týden. Máme před sebou další týden a když všechno půjde, jak má, uteče nám strašně rychle, ani nám to nedojde. Všichni víme, za čím si jdeme,“ vzkázal český gólman.

Pohled Tomáše Kounovského, útočníka mistrů světa z Tuniska 2017:

„Naši ukázali už v první půli, kdy do toho šli naplno, že jsou jinde. Pak asi trošku zvolnili do druhé půle, ale pořád byli jinde než Chile. Se Srbskem se utkají o vítězství ve skupině a to je nejlepší, co mohlo přijít, mají jistý postup a narazí na těžšího soupeře, kde si něco vyzkouší a zjistí, co je čeká v dalších bojích. V prvních dvou zápasech mě překvapili všichni, mám pocit, že v týmu není slabý článek a vedení vybralo nejlepší hráče, kteří momentálně na superligových hřištích běhají. Opravdu tam nikdo nechybí, tentokrát byla reprezentace top vybraná.“

Česká republika – Chile 7:0 (3:0)

Branky: 7. Koudelka, 13. Paděra, 14. Mařík, 36. Pozníček, 43. Presl, 44. Levčík, 45. Svoboda. Žlutá karta: 31. Jorquera (Chile).

Sestava ČR: Ondřej Bíro (Dominik Kunický) – František Hakl, Patrik Levčík, Bohumír Doubravský, Ondřej Paděra, Jan Koudelka – Pavel Šultes, Daniel Kasal, Richard Svoboda, Stanislav Mařík, Tomáš Jelínek – Michal Uhlíř, David Pozníček, David Presl.