Rozhodnutí přišlo až v závěru střetnutí, do té doby se hrál vyrovnaný duel. Už v šesté minutě poslal českou reprezentaci do vedení blanenský snapr Ondřej Paděra po kombinaci s Janem Koudelkou, minutu před koncem první půle ovšem nádhernou ranou srovnal Lazar Letič.

Hned po přestávce vrátil českému týmu vedení Paděra, ještě ve stejné minutě však srovnal Čedomir Tomčič. „Bylo to náročné utkání, protože jsme celou dobu dobývali srbský blok. Nedokázali jsme si vytvořit hodně šancí a šlo o to dostat se do vedení, což se povedlo. Vzápětí jsme však gól dostali a situace se opakovala: šli jsme do vedení 2:1 a opět jsme obdrželi branku,“ popsal zápas český kouč Stanislav Bejda.

Ve 44. minutě se ovšem v pokutovém území zjevil brněnský driblér Bohumír Doubravský, srbský soupeř ho zatáhl a blanenský útočník Jan Koudelka z pokutového kopu nezaváhal. O dvě minuty později přidal pojistku Pavel Šultes. „Museli jsme opět ukázat, že dokážeme soupeře přehrát. Povedlo se to díky penaltě, sice byla jasná, ale mrzí mě, že jsme nedokázali soupeře víc rozběhat, vytvořit si víc šancí. Čekal jsem, že budeme mít víc příležitostí v koncovce, což je takové varování do dalších zápasů, pakliže na nás soupeři budou hrát stejně zalezlí v bloku. Musíme zjistit, jakým způsobem ho rozbít. Jsem hlavně strašně rád, že jsme utkání úspěšně dotáhli do vítězného konce, přestože soupeř dvakrát vyrovnal, pokaždé jsme odskočili,“ oddechl si Bejda.

V úterý od půl třetí odpoledne středoevropského času nastoupí česká reprezentace v osmifinále proti USA v čele s Jermainem Jonesem, bývalým fotbalovým reprezentantem Německa i USA, který nastupoval za Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04 nebo Blackburn Rovers. „Mám radost, že nás nečeká evropský soupeř. Viděli jsme, že vyspělé evropské týmy už nás znají a umějí se na nás připravit. Nehrají na nás takový hurá styl, jako jsme poznali v prvních dvou zápasech šampionátu. Dělá nám problémy dostat se do zahuštěné, dobře bránící obrany. Věřím, že teď to tak nepropustné nebude, naší aktivní hrou i dobrou kombinací soupeře otevřeme a bude padat víc gólů do americké sítě,“ přál si generální manažer národního týmu Luděk Zelenka.

Ovšem Spojené státy americké vyhrály premiérové mistrovství světa v malém fotbale, které v roce 2015 pořádaly, byť šlo o netradiční verzi s mantinely, jak se klasicky hraje v americké profesionální soutěži. „Snad to nebudou takové nervy jako se Srby. Pokaždé když vyrovnali, trochu mě to stresovalo. Myslím, že zápas s Amerikou si víc užiju a věřím našim klukům. Počasí a zase kluzký terén by nám taky měly svědčit,“ uvažoval Zelenka.

Pohled Petra Brejly, generálního manažera a vedoucího české reprezentace do 21 let, mistrů světa i Evropy:

„Je super, že jsme ovládli všechny tři zápasy ve skupině a výsledkově se daří. I přes ten těžký zápas se Srby národní tým ovládl skupinu poměrně solidním, přesvědčivým způsobem. Ale nemůžu si pomoct, mám pocit, že máme na hřišti ještě druhého soupeře, což je povrch. Někdy se mi zdá, že potenciál hráčů, které v týmu máme, se na tom povrchu úplně maže a v podstatě každý musí hrát úplně jinak, než proč jej tam trenéři vzali. Standa Bejda má rád dynamické hráče, rychlý přechod do útoku, ovšem kluci jsou tím povrchem dost limitovaní, to je trošku kaňka. Uvidíme co dál, ale myslím, že proti Americe můžeme v konečném důsledku nevýhodu s povrchem přetavit ve vlastní výhodu. Pokud se nepletu, Amerika v pozdních hodinách ještě nehrála, takže to pro ni bude daleko horší než pro nás. Můžeme mít v tomto ohledu v osmifinále malinkou výhodu, jsem ovšem přesvědčený, že to zvládneme a vyhrajeme i bez ní. Bude to samozřejmě těžké, viděl jsem dva zápasy Ameriky a má kvalitní hráče.“

Česká republika – Srbsko 4:2 (1:1)

Branky: 6. Paděra, 27. Paděra, 44. Koudelka (PK), 46. Šultes – 24. Letič, 27. Tomčič. ŽK: Uhlíř, Paděra – Radanovič, Čičič.

Sestava ČR: Dominik Kunický (16. Ondřej Bíro) – František Hakl, Patrik Levčík, David Presl, Ondřej Paděra, Jan Koudelka – Pavel Šultes, Michal Uhlíř, Daniel Kasal, David Pozníček, Stanislav Mařík – Bohumír Doubravský, Tomáš Jelínek, Richard Svoboda.