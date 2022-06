Opět tak byl celý duel o tom, že Španělé drželi míč, protože Češi jej měli na kopačkách jen ve čtvrtině času. Trenér Jaroslav Šilhavý navíc musel brzy sáhnout do sestavy. Dolů musel Michal Sadílek, což však nebylo příčinou srážky s Tomášem Součkem.

Nekňourají, trápí elitu. Šilhavý je na tým pyšný: Tyhle zápasy nás posouvají

„Tam jenom spadl na ruku a nic to nebylo. Začal ho ale tahat zadní sval. Doufám, že se dá do kupy a bude to jen na týden až dva a půjde v plné síle do přípravy,“ přiblížil Souček.

Na místo Sadílka naskočil Alex Král, který toho v letošní sezoně příliš neodehrál. „Ale trénoval, byl stoprocentně připravený. Zasloužil si tady být a ukázal to, protože odevzdal dobrý výkon,“ chválil Souček spoluhráče z West Hamu.

???? Ze Španělska se vracíme bez bodů. pic.twitter.com/C8HFemrrx8 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2022

Ještě před vynuceným střídáním Češi poprvé inkasovali z kopačky Solera. Právě český kapitán se ale snažil gól rozporovat. „Pamatuju si, že asi dvě minuty předtím tam byla situace, kdy jsme nevěděli, jestli nebyl míč za čárou. Ale bylo to už dlouho dozadu, aby to zkoumali, přesto jsem se šel zeptat a zkusil to,“ prozradil Souček.

Důležité body

Čtyřzápasový sraz tak zakončil český národní tým se čtyřmi body na kontě a na třetím místě skupiny v Lize národů. „Tým musím pochválit. Prezentovali jsme se dobře. Body jsou důležité, protože jsme ve hře o udržení a nejsme na sestupové příčce,“ hodnotil Souček.

Pokračování a vyvrcholení elitní skupiny Ligy národů je na programu v září, kdy Češi změří síly v odvetách doma s Portugalskem a ve Švýcarsku. To vše přijde na řadu až po dovolené reprezentantů a následném startu nového ročníku soutěží. Je však otázka, kdy začne Součkovi fotbal chybět.

GLOSA: Jako malé EURO a skupina smrti. Ať si říká, kdo chce, co chce

„I kdyby se hrálo sto zápasů za rok a pak byla reprezentace, tak je potřeba, aby hráč šel, protože je to čest. Nic není víc. To je základ. A kdo nechce, tak by měl jít do reprezentačního důchodu,“ uzavřel Tomáš Souček, jenž v sezoně 2021/22 odehrál 63 soutěžních zápasů.