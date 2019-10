V něm ve středu od půl třetí odpoledne středoevropského času narazí na Mexiko. Půjde o reprízu předloňského finále, kdy v tuniském Nabeulu zvítězil český tým 3:0.

V utkání se Spojenými státy americkými se střetla dvě mužstva, která mají ve sbírce titul světových šampionů v malém fotbale. Američané vyhráli první klání v roce 2015, předloni se radovali Češi.

V první půli úterního osmifinále měli navrch Američané. Bývalý fotbalový reprezentant USA Jermaine Jones nejprve neproměnil pokutový kop, když ho vychytal zaskakující gólman Dominik Kunický, který pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.

Jenže vzápětí otevřel skóre Tayou. Do přestávky vstřelili Američané tři branky, zatímco český celek pouze korigoval proměněným pokutovým kopem Jana Koudelky. „K prvnímu poločasu se ani nechci vracet, asi jsme nebyli v hlavách nachystaní. Musíme se omluvit všem, co se dívali, byla to jedna velká katastrofa,“ popsal blanenský rychlík Koudelka.

Jenže ve druhém poločase se zjevil proměněný český výběr, který sedm minut po přestávce vedl o dva góly. Dvakrát se trefil další blanenský kanonýr Ondřej Paděra, jednou Tomáš Jelínek a brněnský driblér Bohumír Doubravský. „První poločas jsme byli strašidelní, všude pozdě, nedostupovali jsme hráče, nehráli jsme vůbec, co jsme si řekli. Co jsme chtěli hrát, předváděli Američané, nevěděli jsme si rady. Zaplaťpánbůh jsme si o přestávce vyříkali některé věci a obrat ukázal, že tým má sílu,“ pronesl český brankář Ondřej Bíro.

Američané sice tlačili, ale z dlouhé závěrečné power play vytěžili už jen snížení na 4:5 zásluhou Farbera. „Power play jsme poměrně zkušeně ubránili, neměli asi nic. Mohla přijít pojistka, aby to bylo klidnější, ale povedlo se i tak. Když budeme hrát jako ve druhé půli se srdíčkem a nasazením, bude to dobré,“ sdělil mostecký gólman Bíro.

Pojistku měl na kopačce Koudelka, ale prázdnou branku z hloubi vlastního pole těsně minul. „Věděl jsem o prázdné bráně, snažil jsem ji hned trefit, ale věřil jsem, že i tak duel zvládneme. Posledních deset jsme dobře bránili, Američané neměli tutovou šanci, naopak jsme ještě trefili břevno. Když někdo obehrává pořád balon dokola, není nebezpečný,“ připomněl český útočník.

Pohled Michala Saláka, mistra světa z Tuniska z roku 2017:



„Mám nervy celou dobu, když nemůžu hrát, je to horší, ale věděl jsem, že v týmu je síla. Vím, co v klucích je, takže jsem věřil, že zápas otočí, i když samozřejmě nervy to byly. V první půli šlo vidět, že kluci byli nervózní a nelepilo jim to, jak mělo. Začátek druhé půle však ukázal, v co jsem věřil, kluci utkání otočili a pak už si to pohlídali. Někteří američtí hráči sice vypadali individuálně dobře, ale celkově jsme byli lepší, jen se projevila nervozita. Pak to chtěl každý strhnout sám, což nejde. Ve druhé půli to vzaly na sebe celé pětky, hráči výborně spolupracovali, a tím duel otočili. Ukázalo se, že vždycky je nejdůležitější tým. Mexiko jsem zažil, byť nevím přesně, jací jsou tam hráči, ale určitě to bude podobný zápas, jako jsme hráli v Tunisku. Mexičané jsou na tom individuálně fantasticky, ovšem pokud náš tým bude šlapat jako teď i před dvěma lety, bude hrát kompaktně, má na to porazit každého. Věřím, že Mexičany porazíme, kluci se dostanou až do finále a tam zase urvou zlatou medaili.“

Česká republika – USA 5:4 (1:3)

Branky: 25. Koudelka (pen.), 27. Jelínek, 28. Paděra, 31. Doubravský, 32. Paděra – 6. Tayou, 13. Doubravský (vla.), 25+2. Chilles, 37. Farber

ŽK: 20. Doubravský – 12. Togbah, 20. Chilles, 48. Farber

ČR: Ondřej Bíro (Dominik Kunický) – František Hakl, Patrik Levčík, Bohumír Doubravský, Ondřej Paděra, Jan Koudelka – Pavel Šultes, Daniel Kasal, Richard Svoboda, Stanislav Mařík, Tomáš Jelínek – Michal Uhlíř, David Pozníček, David Presl.

USA: Pardo – Jones, F. Tayou, Gurson, Togbah, Farber – Ubiparipovic, Bond, Ruggles, Pittman, Hollimon – Elligwe, Sesay, Chiles, U. Tayou.