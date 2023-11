Dosud tři mistry světa poznal ve své historii malý fotbal. A dva z nich jsou na světovém šampionátu ve Spojených arabských emirátech ze hry. Úřadující vládci z Mexika vypadli s Kazachstánem a první mistři světa z USA ztroskotali na českém národním týmu. Vítězové těchto duelů se potkají ve čtvrtfinále, Česká republika se v Ras Al Khaimah střetne s Kazachstánem ve čtvrtek od půl páté odpoledne středoevropského času v přímém přenosu ČT sport.

Česká reprezentace (uprostřed Jan Koudelka) v osmifinále mistrovství světa v malém fotbale vyřadila USA. | Foto: WMF

Čeští reprezentanti, mistři světa z roku 2017, porazili světové šampiony z roku 2015 Američany 4:2. „Bylo to extra náročné. Myslím, že lidi na tribuně se museli bavit. Potkali se dva skvělí soupeři, oba týmy servírovaly skvělý malý fotbal, jednou jsme tahali my, jednou oni. Měli jsem v zápase hromadu štěstí, ale když to chceš daleko dotáhnout, potřebuješ k tomu hromadu štěstí,“ prohlásil český kapitán Ondřej Bíro.

Faktor Bíro výrazně ovlivnil osmifinálový duel. Český brankář totiž vstřelil úvodní branku v desáté minutě a když Američané čtyři minuty po přestávce vyrovnali zásluhou Francka Tayoua, našel Bíro ve 37. minutě po další parádní akci volného Denise Laňku, který českému celku vrátil vedení. „Dvakrát se mi to otevřelo. Musím poděkovat Američanům, že mi to otevřeli, možná si dáme pivo s nimi,“ povídal po vítězství v dobré rozmaru Bíro.

Ve 43. minutě zvýšil Daniel Klíma na 3:1, ale už za dvě minuty snížil Stefan Mijatovič. Český celek pak odolal americkému tlaku v power play a definitivní pojistku přidal v poslední minutě do prázdné brány blanenský rychlík Jan Koudelka. „Byl to vyrovnaný zápas, možná by mu slušely penalty, aby se lidi bavili ještě víc, ale to bych se asi zcvoknul,“ usmál se Bíro. „Myslím, že rozhodlo štěstí, frajer to tam měl jednou do prázdné brány, když tam nikdo nebyl, takže asi štěstí,“ doplnil.

Na české reprezentanty čeká ve čtvrtfinále Kazachstán, který porazil Mexiko 2:1 po prodloužení. „Překvapil mě, čekal jsem, že když postoupíme, utkáme se s Mexikem,“ uznal český kouč Stanislav Bejda.

Kazachstán má ve sbírce stejně jako český celek evropský titul, který oslavil v roce 2016 v maďarském Székesfehérváru. Česká reprezentace slavila o dva roky později v ukrajinském Kyjevě. „Kazachstán prokázal neskutečnou kvalitu do defenzivy, kluci z Mexika to měli hodně těžké, když je chtěli překonat. Podíváme se na ten zápas, najdeme kazašské slabiny a pokusíme se vymyslet takovou strategii, abychom byli úspěšní,“ sdělil Bejda.

Taktiku na duel se Spojenými státy americkými přichystal se svými kolegy úspěšnou. „Příprava byla hodně o detailech, věděli jsme, že Američané jsou kvalitní a nebude to jednoduché, že musíme podat maximální výkon a být produktivní, což se nám povedlo, proto jsme uspěli. Amerika byla těžký soupeř a ukázala, že je z neevropských států asi nejdál společně s Mexikem. Když jsem pak viděl, jak u stolu Mexičané a Američané pijí na žal, měl jsem dobrý pocit z toho, že jsou venku dva týmy, se kterými je to vždycky těžké,“ ulevilo se českému trenérovi.

Přesto i na vítězném duelu spatřil chyby, které musejí jeho svěřenci do čtvrtfinálové bitvy odbourat. „Říkal jsem, že se chceme prezentovat aktivním malým fotbalem, ale když jsme se dostali do vedení, kluci se maličko zatáhli, což není styl, jaký chceme. Musíme být aktivní, chceme na hřišti dominovat, což se bohužel nedělo. Je to však dané neskutečnou kvalitou soupeře, fakt to bylo hodně těžké,“ uznal Bejda.