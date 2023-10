První krok zvládli. Čeští reprezentanti na úvod mistrovství světa v malém fotbale porazili Thajsko jednoznačně 6:0. V sobotu nastoupí v Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech proti Alžírsku.

Česká reprezentace (v červeném) na úvod mistrovství světa v malém fotbale zdolala Thajsko 6:0. | Foto: WMF

Svěřencům kouče Stanislava Bejdy se proti Thajsku vyvedl především první poločas, který vyhráli o čtyři góly. Už ve třetí minutě nasměroval český tým za vítězstvím vlastní gól Weerayuta Wongchiangraka, který si srazil do sítě prudkou přihrávku Denise Laňky. Do přestávky postupně navýšili skóre Daniel Klíma, blanenský snajpr a nejlepší střelec reprezentační historie Ondřej Paděra a Richard Svoboda.

Po pauze ovšem český celek tolik nedominoval a přidal pouze dvě branky z kopaček Danielů Kasala a Žížaly. „Vzhledem k sobotnímu zápasu je dobře, jak to vypadalo. Pokora u hráčů musí být a myslím si, že ve druhé půli ji trochu ztratili, vymýšleli až moc a hlavně si mysleli, že Thajci neumějí hrát fotbal. Ti nás přesvědčili, že umějí, měli hodně šancí na to, aby nás ztrestali,“ uznal generální manažer české reprezentace Luděk Zelenka.

Do utkání s Alžírskem, které v úvodním střetnutí skupiny C podlehlo Ukrajině 1:9, mají čeští reprezentanti na čem pracovat. „Máme podněty na rozebíráni. Peťa Pícha (technický vedoucí – pozn. red.) natáčel zápas na video, takže klukům ukážeme, co udělali dobře a co špatně. Přestože soupeř nebyl logicky z nejsilnějších, máme tam věci, které se nám nedařily a je dobře, že jsme si je zažili v takovém zápase, který jsme výsledkově kontrolovali. Nebyl to nervózní duel, ale i na takovém utkání si můžeme ukázat, že toho můžeme hodně zlepšit,“ podotkl Zelenka.

Ten po zápase pochválil oba české gólmany Ondřeje Bíra a Ondřeje Berana, kteří se v poločasové přestávce vystřídali. „Aktivně se zapojovali do hry, což po nich chceme, ukázali klid na míči, hráči si s nimi můžou pomoct. Navíc když je nebezpečná situace, zneškodní ji, umí chytat. To je největší pozitivum zápasu,“ doplnil generální manažer.

Utkání s Alžírskem sehraje český národní tým v sobotu od čtvrt na devět večer našeho času, v přímém přenosu jej diváci uvidí na ČT sport plus, záznam poté odvysílá kanál ČT sport.

