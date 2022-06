Z kariéry jsem vyždímal, co šlo. Mám čisté svědomí, ohlíží se Zavadil

Taktika začala vycházet od dvanácté minuty, kdy se poprvé trefil jeho spoluhráč Tomáš Pospiš. „Měli jsme soupeře nastudovaného, trenér Tába s Levčou (Zdeněk Táborský a Patrik Levčík – pozn. red.) se byli dívat na čtvrtfinálovém zápase Korábu s Baníkem a vypozorovali nějaké věci, kudy by se dalo do nich dostat. Vytáhli jsme čtyři hráče k jejich bráně, napadali jsme a hosté nevystupovali, zůstali zalezlí ve vápně. Tak jsme chtěli hrát, kluci z Prahy se dlouho pohybovali bez balonu a pak byli nervózní,“ líčil Macko.

Dvě minuty před pauzou už vedlo Brno o tři branky, když zkompletoval hattrick Pospiš. Hráči Korábu se snažili, jenže domácí jim moc příležitostí nedali. „Nezačali jsme špatně, ale kluci z Brna brzy ukázali, jak jsou sehraní a vědí o sobě. Pomohlo jim velké hřiště, v tom byl rozdíl, taky vyměnili gólmana, což jim hodně pomohlo. Roztáhli si nás a pěkně vykombinovali, náš gólman chytil ještě pár dalších šancí. Nedalo se s tím dělat víc, i když jsme mákli,“ uznal pražský záložník.

Brno – SC Koráb Praha 6:3 (3:0)

Branky a nahrávky: 12. Pospiš (Levčík), 23. Pospiš (Presl), 28. Pospiš (Presl), 38. Pospiš (Presl), 46. Havlín (Prokeš), 59. Havlín – 40. vlastní Macko, 54. Vávra (Jurčík), 60. Jurčík (Jahoda). Rozhodčí: Tomiga – Sýkora. ŽK: Novák (Koráb).

Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Tomáš Zeman, Jan Hloch, Tomáš Krejčíř, Lukáš Matyska, Stanislav Lerch, Dominik Havlín, Patrik Levčík, Tomáš Pospiš (C), Bohumír Doubravský, David Macko, Tadeáš Zezula, Tomáš Prokeš, David Presl.

SC Koráb Praha: Jakub Stehno – Petr Novák, Jakub Nový, Jan Špaček, Pavel Slánský, Petr Hulinský, Matěj Jahoda, Michal Vávra, David Macháček, Tomáš Jurčík (C).

Ve 38. minutě přidal Pospiš čtvrtý gól. „Měli jsme v hlavě, že jsme tam taky vedli 3:0 a první gól jsme dostali asi deset vteřin před půlkou. Věděli jsme, že to není vyhrané a nechtěli jsme dopustit, aby se opakovalo, co se stalo v Praze. V prvních dvaceti minutách první půle jsme ještě neproměňovali šance, Havlajs, Pospec nebo já jsme nedali, mohli jsme ve dvacáté minutě vést 4:0. Poločas jsme si ovšem pohlídali, dohráli jsme bez gólu, což bylo super. Podpořili jsme to tím, že jsme zodpovědně bránili, až na standardky jako rohy a auty v útočném pásu nic neměli,“ líčil brněnský zadák.

Macko si ve čtyřicáté minutě sice dal vlastní gól, jenže o šest minut později Dominik Havlín vrátil Brnu čtyřbrankový náskok. V posledních šesti minutách ještě snížili hostující Vávra s Tomášem Jurčíkem, za Brno upravil skóre druhou trefou Havlín. „Domácí vedli o pár gólů, takže asi trochu polevili, vlastní branku si dali vtipnou, v power play bez gólmana jsme je zatlačili, ale moc jsme z toho nevytěžili,“ hlesl Vávra.

Koráb se nemá za co stydět, po loňském roce bez play-off vzdoroval srdnatě Brnu, které na mistrovství Evropy v Košicích zastupovalo sedm reprezentantů: Dominik Kunický, Lukáš Zrzavý, Patrik Levčík, David Macko, David Presl, Bohumír Doubravský a Tomáš Pospiš. Vzhledem k vyloučení Mostu z další fáze soutěže už má Koráb jisté třetí místo v letošním ročníku. „Samozřejmě jsme prohráli, takže jsme zklamaní, ale když se podíváme, s kým jsme padli a jakým způsobem jsme je potrápili hlavně v prvním zápase… Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, tak nevěříme. Z dvojzápasu s Brnem si vezeme zkušenosti, vždyť jsme hráli proti klukům, kteří byli nedávno na Evropě,“ líčil záložník Korábu.

Brno se v sobotním finále postaví Staropramenu Praha, který má vedle Brna ve sbírce jako jediný mistrovské tituly v Superlize malého fotbalu, a to dva z let 2016 a 2018. Staropramen měl v Košicích šest reprezentantů: Stanislava Maříka, Jiřího Sodomu, Františka Hakla, Tomáše Jelínka, Miroslava Vernera a Jindřicha Novotného. „Moc se těšíme, protože právě za Prahu hraje spousta kluků, co byli v Košicích, Jelda hrál s námi v pětce. Bude to určitě vyhecovaný zápas, sice jsme kamarádi, ale kamarádství musí jít stranou. Víme, o co hrajeme,“ prohlásil Macko.