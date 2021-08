Na cestu z ukrajinského Kyjeva si brněnská čtveřice David Záleský, Tomáš Zeman, Michal Tofl a Dominik Moučka přibalila stříbrné medaile. „Před nějakou dobou jsem začal malý fotbal stavět před velký a teď jsem dosáhl největšího úspěchu v kariéře. Už se nemusí naskytnout další šance někam jet a vyhrát zlato. Jsem hrozně rád, jakou jsme vytvořili partu, sedli jsme si celý tým i s realizákem. Momentálně to sice bolí, ale stříbro je nádherné,“ pronesl český gólman Záleský.

Trenéři ke zbývající brněnské trojici v úvodu turnaje nasadili blanenského záložníka Romana Hlaváčka a olomouckého tvůrce hry Vojtěcha Pazderu, později k nim dosadili dalšího Hanáka, útočníka Davida Lošťáka. „Určitě je fajn, že jsme hráli takhle v uvozovkách brněnské pětce, ale nejde o to, zda jsme z Brna nebo Prahy, vždycky jde o mančaft,“ poznamenal třiadvacetiletý zadák Tofl.

Největší zkušenosti v této sestavě měl útočník Moučka, který už vlastní titul světového šampiona do 21 let z roku 2018 v Praze. „Jasně že je tam zklamání, ale neberu stříbro tak jako mladí kluci. Už vím, že jsou horší věci, hlavní je rodina a nejdůležitější zdraví. Beru kov jako kov,“ podotkl Moučka.

Má roční dceru Amálku a v brněnské pětce dohlížel na nováčky. „Kluky znám dlouho, s některými jsem i hrál, takže pro nás bylo určitě lepší hrát spolu. Snažil jsem se mladé kluky podporovat, být tam pro ně a jít příkladem,“ hlesl Moučka.

VYČÍTAL SI CHYBU

Dlouho nemohl po finále zadržet slzy obránce Zeman, který si vyčítal chybu u druhého gólu. „Měl jsem to vyřešit jinak. Namazal jsem útočníkovi, který měl jednoduchou práci, přehodil gólmana a dával do prázdné brány. Myslím, že tím se utkání zlomilo, kdyby se to nestalo, mohl se zápas vyvíjet jinak, ale kluci mě podpořili. Takový je sport, na druhou stranu jsme měli spoustu příležitostí ke srovnání nebo otočení zápasu, bohužel se to nepovedlo,“ litoval zadák z Osik na Brněnsku.

Brankář Záleský se proti kolumbijským individualitám pořádně zapotil. „Snažil jsem se hlavně neudělat chybu, která by nás stála gól hned na začátku. Byl jsem hodně opatrný, aby se nestala,“ řekl gólman.

Umění jihoamerických hráčů poznal už v základní skupině, kde český tým remizoval 5:5. „Byli hrozně nečitelní, stříleli z nečekaných pozic, přes nohy, kolikrát jsem neviděl, měli výborné zakončení, pro gólmana to bylo strašně těžké,“ pravil Záleský.

Česká juniorská reprezentace malého fotbalu sice prohrála poprvé po šesti letech, ale i stříbro z mistrovství světa do 23 let je obrovský úspěch. „Medaile si vážím, pro mě je strašně moc cenná, i když není zlatá. Z turnaje jsme mohli odejít s hlavou vztyčenou, dali jsme do toho všechno, bohužel ve finále měli Kolumbijci víc štěstí, ve druhé půlce jsme neproměnili řadu příležitostí,“ smutnil Zeman.

Pro devět nováčků v týmu šlo o první akci v reprezentaci malého fotbalu, na kterou nezapomenou. „Je to pro mě krásná zkušenost a pocta, že jsem mohl reprezentovat Českou republiku, což je úžasné. Už nikdy se mi to nemusí povést a odvážím si hlad po vítězství do dalších bojů,“ pronesl Tofl.

Český národní tým se za společný týden dokonale stmelil a táhl za jeden provaz. „Užil jsem si to parádně, celý týden s klukama byl super. Vytvořili jsme partu, všichni si rozuměli a bylo to úžasné,“ poznamenal Zeman.