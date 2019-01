Vyškov, Ždírec - Boskovice překvapily Vyškov gólem Preče, Rájec v boji o záchranu jen remizoval.

Ilustrační foto. | Foto: red

Fotbalisté divizních Boskovic vyhráli ve Vyškově a poskočili na desáté místo, Rájec vybojoval ve Ždírci pouze bod a dál se pere o záchranu v soutěži.

Utkání Vyškova s Boskovicemi moc fotbalové krásy nepřineslo. Rozhodl brankou z 35. minuty boskovický Preč, který po dlouhém autu Cetkovského využil propadený míč a propálil hradbu těl. „Chtěli jsme napravit zaváhání ze zápasu se Žďárem a přivézt ze dvou utkání venku aspoň jednu výhru, povedlo se,“ řekl k vítězství trenér Boskovic Radim Weisser.

Domácí měli sice v prvním poločase možnost kopat hned několik nebezpečných standardních situací, ale žádnou z nich nedokázali proměnit v branku. Dvakrát zachránila hosty branková konstrukce a v dalších šancích zklamali v koncovce vyškovští útočníci. Ze hry byli domácí hráči prakticky neškodní.

Druhý poločas přinesl ještě nezáživnější fotbal než ten první. Domácí hráči sice jednoznačně častěji drželi míč na svých kopačkách, ale jejich snahy končily nejdále 25 metrů před boskovickou brankou. Do přímé gólové šance se prakticky nedostali, s výjimkou hlavičky v samotném závěru utkání. Výhru Boskovic mohl těsně před koncem potvrdit Žilka, který však trefil pouze obránce před sebou. O chvíli později byl po druhé žluté kartě vyloučen boskovický Havlíček. Nic to ovšem nezměnilo na tom, že Boskovice hubené vítězství udržely a získaly velmi důležité body z venkovního hřiště.

„Po taktické stránce jsme zápas zvládli. Věděli jsme, že má Vyškov doma problémy s tvorbou hry a že jeho silnou zbraní jsou standardky. Kromě štěstí při tyči a břevnu Hodináře se nám je podařilo uhlídat,“ dodal Weisser.

Rájec jel bojovat o záchranářské body do Ždírce, který byl v tabulce o bod za ním. Po remíze 1:1 si Ráječtí těsný náskok udrželi. „Utkání asi bylo na bod, bohužel ostaní mužstva ze spodu tabulky taky bodovala,“ povzdechl si po utkání trenér Rájce Jiří Záleský.

Ve Ždírci se hrálo ve svižném tempu. Do vedení šli jako první hosté, když se trefil Haničinec. I druhý gól dál rájecký hráč, Macík se ale trefil nešťastně do vlastní sítě. Ve druhém poločase domácí hráči přidali na důrazu, rájecká obrana však byla pozorná. Zápas se hrál s velkým nasazením, odnesli to červenou kartou domácí i hosté.

„Řekl bych, že vyloučení Lajcmana bylo přísné, na druhé straně jsme mohli kopat penaltu po zákroku na hranici vápna a následné červené kartě pro soupeře,“ řekl trenér Záleský k situaci, po které Ráječtí nastřelili tyč. Rájec se mohl prosadit ještě několikrát. Ostrý šel sám na gólmana, který špatně vyběhl, kromě něj ovšem přehodil i bránu. V další šanci se ocitl ještě jednou spolu s Haničincem, ale skóre se už neměnilo.

Rájec hraje už zítra na domácím hřišti další zápas, tentokrát s jedenáctým Rousínovem. „Musíme vyhrát, chceme se zachránit,“ dodává Záleský.

SK Rostex Vyškov – FC Forman Boskovice 0:1 (0:1) 35. Preč. Boskovice: Švéda, Cetkovský, Václavek, Horák J., Dostál, Müller (82‘ Žilka), Vykoukal, Preč, Ošlejšek (71‘ Janíček), Havlíček, Kašpar (46‘ Doležel)

ŽK: Hodinář, Lang, Schindler, Vágner – Václavek, Havlíček, Vykoukal. ČK: Havlíček (Boskovice) SK Dekora Ždírec nad Doubravou – MKZ Rájec-Jestřebí 1:1 (1:1) 27. vlastní Macík - 18. Haničinec. ŽK: 4:2. ČK: 1:1 (Kolouch - Lajcman).

HYNEK SKOTÁK

MAREK ŠMÍD