Bitvou dvou tradičních rivalů odstartuje historicky první Superfinále malého fotbalu. V úvodním semifinále Superligy do 23 let se střetnou Brno se Staropramenem Praha. Utkání začíná v boskovickém areálu Červená zahrada v sobotu v devět hodin ráno.

Hráči brněnského výběru do 23 let. | Foto: Petr Brejla

Brno vstoupí do Superfinále jako vítěz kvalifikačního turnaje Superligy do 23 let, který hostilo. Praha skončila v klání západní skupiny druhá za Příbramí. „Každé mužstvo chce uspět, to je podstata sportu, ale půjdeme do turnaje s pokoru. Soupeře moc neznáme, i když v Příbrami i v Brně mě velmi příjemně překvapila úroveň. Jediný zápas semifinále rozhodne a je strašně těžké dopředu predikovat, jak to bude vypadat. Určitě chceme Superfinále odehrát se ctí, líbí se mi takové vyvrcholení soutěže zakončené finálovým zápasem. Superfinále je svátek malého fotbalu, jde víc o radost z fotbalu a dobrý pocit než o umístění, ale každý chce být minimálně do třetího místa, nikdo nechce být čtvrtý,“ podotkl kouč brněnského výběru Zdeněk Táborský.