Blanensko /AKTUALIZOVÁNO/ - Fotbalisté Boskovic stoprocentně v krajském přeboru využili výhodu domácího hřiště. V poločase sice prohrávali s Kyjovem 0:1, ale třemi brankami ve druhé půli svého soupeře dokonale zaskočili.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE: Boskovičtí fotbalisté. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Ráječko dlouho v Bzenci drželo remízový bod, deset minut před koncem však dostalo gól z kopačky Ingra. Za Ráječko odehrál poslední zápas v této sezoně útočník Jan Karásek, který odchází na hostování do Prosetína. V tabulce předposlední Rájec remizoval 0:0 doma s Rajhradem. Ten je jen o příčku před týmem kouče Záleského.

Po prvním poločase utkání s Kyjovem málokterý fanoušek domácích Boskovic věřil v zisk tří bodů. Kyjov byl i díky kiksům v boskovické rozehrávce výrazně lepší. Dal gól a další spoustu šancí ještě zazdil. Zbytek gólovek Kyjova vychytal v první půli famózní Švéda. Boskovice nastupovaly do zápasu bez tří zkušených obránců. Martínka, Václavka a Vykoukala. Přesto předvedly po změně stran dokonalý obrat. Na dvě branky Preče stihl ještě odpovědět v pětašedesáté minutě Hesek, ale výhru Boskovicím vystřelil čtvrthodiny před koncem Janíček. „Kyjov je silný soupeř a kluci se ho v první půli zalekli. Chybělo nám několik klíčových hráčů. V kabině jsme si to o přestávce nahlas vyříkali a druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Kluci to odjezdili po zadku,“ komentoval na klubových stránkách výkon svého týmu boskovický kouč Milan Peša.

Boskovice – Kyjov 3:2 (0:1), 53. a 60. Preč, 73. Janíček – 12. Přikryl, 65. Hesek

Boskovice: Švéda – Adamec, Jak. Horák, Šafařík, Stara – J. Fojt (83. Kalášek), J. Horák, Ošlejšek (88. Čech), Preč, L.Fojt (77. Blaha) – Janíček.

Favorizovaný Bzenec dlouho nemohl najít úspěšný recept na obranu Ráječka. Olympia sice nastupovala bez pěti hráčů základní sestavy. Ale gól dostala až deset minut před koncem, když se ze skrumáže trefil Ingr. Přitom Ráječko mohlo jít do vedení. Jenže sražení Neděly ve vápně v pětasedmdesáté minutě, stejně jako o chvíli později ruku domácího obránce, rozhodčí neodpískal. „Remíza by byla z mého pohledu spravedlivější. Někdy je ale fotbal o jedné šanci. Soupeř ji proměnil a my ne. Na to, že rozhodčí neodpískal penaltu, se vymlouvat nemůžeme,“ poznamenal trenér Ráječka Lubomír Zapletal. Největší šanci na vyrovnání mělo Ráječko pět minut před koncem. Ale Neděla hlavičkoval po centru Starého vedle.

Bzenec – Ráječko 1:0 (0:0), 80. Ingr

Ráječtí mají od začátku obrovské problémy s rozpočtem a také se soupiskou. V prvním družstvu hraje několik dorostenců a na střídačce je prakticky prázdno. Bod s Rajhradem je pro Rájec tak velice cenný. „I když se mi to neříká lehce, máme nejslabší tým v krajské přeboru. Kluci bojují, ale když se někdo zraní, nemám koho poslat na plac. Nevím, kdo nastoupí ve středu v Bzenci. Možná budeme hrát i v devíti,“ řekl trenér Rájce Jiří Záleský po domácím utkání s Rajhradem.

Rájec-Jestřebí – Rajhrad 0:0 (0:0)

Tabulka krajského přeboru

1. Bzenec 8 6 0 2 17:5 18

2. Vracov 8 5 1 2 20:12 16

3. Novosedly 8 5 1 2 11:8 16

4. IE Znojmo 8 4 3 1 18:12 15

5. Blansko 8 3 4 1 17:14 13

6. Boskovice 8 3 4 1 14:13 13

7. Ráječko 8 4 0 4 10:7 12

8. Rousínov 8 4 0 4 11:12 12

9. M. Krumlov 8 3 2 3 8:10 11

10. Ivančice 8 3 1 4 17:12 10

11. Kyjov 8 3 1 4 9:10 10

12. Podivín 8 2 3 3 17:23 9

13. Kuřim 8 2 2 4 12:14 8

14. Rajhrad 8 2 2 4 8:13 8

15. Rájec 8 1 2 5 6:16 5

16. Zbýšov 8 1 0 7 7:21 3

Příští kolo: st. 28. 9., Zbýšov – Boskovice, Ráječko – Vracov, Ivančice – Blansko, Bzenec – Rájec-Jestřebí, začátek všech utkání v 16.00