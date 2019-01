Bořitov /ROZHOVOR/ – Bořitovští fotbalisté začali sezonu doma remízou s Miroslaví a pak prohrou ve Vojkovicích. Pak už se rozjeli dobýt vrchol skupiny A I. A třídy. Bořitov vyhrál i obě okresní derby s Kunštátem a s Rájcem-Jestřebí. Po jedenácti kolech vede tabulku o bod před Kunštátem. S tím se poslední kola přetahuje o prvenství.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ondřej Bacík

„Prostě to tak vychází, my i Kunštát máme kvalitní tým," říká v rozhovoru Alois Ťoupek z vedení TJ Sokol Bořitov. Ten má radost, že se mužstvu daří, ale úvahy o případném vítězství v soutěži jsou podle něj předčasné.

Čekal jste, že tři kola před koncem povedete s třiadvaceti body I. A?

To ne, chtěli jsem klidný střed tabulky. A loni jsem uhráli za celý rok sedmadvacet bodů, tedy jen o čtyři víc, než máme teď.

Čím to je? Kvalitními posilami?

Je to tím, že je tým správně poskládaný. Jdeme od zápasu k zápasu a zatím nám to vychází. Taky rychle reagujeme na změny, třeba na místo zraněného stopera Jelínka jsme vzali Antonína Koláře z Blanska a vyplatilo se nám to. Mužstvo má sílu, minule jsem prohrávali v Hrušovanech 0:2 a nakonec jsme dávali tři minuty před koncem na 3:2 pro nás.

Budete zklamaní, když po podzimu neuhájíte vedení v soutěži?

Na to vám nedokážu odpovědět. Čekají nás ještě tři zápasy, z toho dva venku. Zklamaní určitě nebudeme, když odvedeme kvalitní výkony a budeme v herní pohodě.

Prohráli jste jen dvakrát, zato výrazně. Ve Vojkovicích 2:4 a naposledy v devátém kole na Slovanu Brno dokonce 0:6. Co se stalo?

Nefungovala nám obrana. Ve Vojkovicích to bylo ještě na začátku, to jsme neměli poskládaný tým, na Slovanu zase hráli na postech obránců úplně jiní hráči a odnesli jsme to debaklem.

Naháníte se na prvním místě s Kunštátem. Vypadá to jako zpestření pro diváky…

Nebereme to jako nahánění. Máme nějaké přednosti stejně jako Kunštát má zase své a oběma se nám daří. Každopádně okresního fanouška může těšit, že na prvních dvou místech jsou týmy z Blanenska.

Jak jste spokojení s trenérem Stanislavem Blažkem, který nahradil Jaroslava Sýse?

Já myslím, že spokojenost je z naší strany i ze strany hráčů. Vyříkali jsme si nějaké věci, trenér se přizpůsobil trendům ve vyšší soutěži a funguje to.

Čekají vás Jevišovice, v domácím zápase jste jasný favorit.

My jsme loni Jevišovice porazili 6:0, čtyřikrát se trefil Bezděk, uvidíme, jaké to bude v neděli. Každopádně doma jsem víc pod tlakem. Minule jsme s Tasovicemi také jen remizovali 0:0, i když jsme měli šance. Snad to tentokrát bude lepší.