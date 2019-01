Ráječko – Ráječko prohrálo s Bohunicemi 2:3, ale za výkon se stydět nemusí. A zápas přinesl pro domácí i dvě dobré zprávy. Tým bojoval až do konce a kanonýr Martin Sehnal se vrátil v dobré formě, dal oba góly Olympie. „Každopádně charakter mančaftu je teď úplně jiný než na jaře, proto mě mrzí, že nebyla aspoň ta remíza," litoval po utkání trenér domácího týmu Petr Vašíček. Bohunice i Ráječko zatím všechny zápasy vyhrály, v neděli šlo o šlágr kola, na který se přišlo podívat 250 diváků.

Hosté začali lépe, rychlou kombinací se dostávali do útoku, ale udeřilo na druhé straně. Martin Sehnal ukázal už ve 4. minutě, že se vrátil z dovolené, a využil hrubé chyby gólmana Grubera, který netrefil míč. 1:0.

V 11. minutě byl blízko gólu Tenora, ale nedosáhl na míč. V 15. minutě hezky zakroutil rohový kop do brány Vavřík, hostující obrana si s ním se štěstím poradila a následně i s Tenorovou dorážkou. Za dvě minuty Bednář vyboxoval trestný kop, Mičko poslal do úniku Martina Sehnala, ovšem Gruber jeho střelu vytáhl na břevno.

Bednář pak neudržel míč před dotírajícím útočníkem, ten jen překopl bránu. V 27. minutě měly Bohunice tlak i nebezpečné střely a po rychlé akci se znovu radovali domácí. Mičko našel nákopem Tenoru, který udržel míč a nabídl šanci Martinu Sehnalovi na hranici šestnáctky. Domácí kanonýr si věděl rady a umístěnou střelou k levé tyči nedal Gruberovi šanci. V té chvíli to vypadalo pro Ráječko velice dobře, jenže Bohunice patří k nejlepším týmům soutěže a nehodlaly to zabalit.

Ve 33. minutě začalo představení hostujícího Nikolase Burčíka. Zpracoval si prudký centr a překonal gólmana Bednáře. O minutu později kopal od rohového praporku trestňák Vavřík a zakroutil ho jen do bližší tyče Gruberovy branky. Minutu před poločasem prošel trestný kop Ráječka z hranice vápna vedle tyče. Místo zvýšení náskoku přišla ledová sprcha z poslední akce prvního poločasu. Zrovna když domácí tlačili soupeře, utekl Burčík a překonal Bednáře technickou střelou pod břevno.

Úvod druhé půlky patřil více hostům, v 52. minutě Bednář vyrazil dělovku Kaně. Ráječko zahrozilo střelou nad. Pak přišel další nákop na Burčíka, ten nakonec mířil jen těsně vedle pravé tyče. Šanci mělo i Ráječko, Martin Sehnal ještě stačil posunout míč před gólmana, ale hostující obrana si s ním poradila.

V 67. minutě přišel trest za neproměněné šance Olympie. Hlavičku obrovitého kapitána Bohunic Píška vyrazil Horáček na roh, po rohu dokončil hattrick Burčík, který už mířil přesně. Za dvě minuty po rozehrání trestného kopu z půlky udržel míč Tenora a nahrál Sehnalovi do malého vápna, jeho pokus ovšem Gruber pohodlně chytil. Poté to zkoušel Jakub Tenora sám z úhlu. V 72. minutě minul bránu opět Burčík po centru Krejčího. A nebezpečný náběh měla jedenáctka Bohunic i o chvíli později.

V 86. minutě vybojoval Tenora ztracený míč, našel ve vápně Mička, ale ten napálil jen obránce.

Hráči Bohunic byli ve druhé půli mnohem nervóznější než domácí, jejich nadávky rozhodčím nebraly konce, vyfasovali pět žlutých karet. Přesto v nervózním závěru už těsné vedení udrželi. „Dlouho jsem nezažil takhle těžký závěr, sotva chodím," ulevil si po závěrečném hvizdu střelec všech bohunických branek Burčík. Výsledek ho těšil o to víc, že to v první půlce nevypadalo, že by si dovezl se spoluhráči nějaké body. „Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Kdybych měl být upřímný, tak jsem nečekal, že to tady obrátíme ze stavu 0:2. Po dlouhé době jsem se trefil ze všech šancí, co jsem měl, a jsem za to šťastný," doplnil kanonýr.

Jeho protějšek Martin Sehnal měl důvodů k radosti méně. I když dal dvě branky. „Měl jsem tam ještě minimálně dvě šance, ale špatně jsem to trefil a už to tam nepadlo," ohlédl se za utkáním.

Trenér Vašíček neměl po zápase lehkou roli, tým odvedl kus práce a nakonec nezískal ani bod. „Vedení 2:0 doma bychom měli uhrát. Brzo jsme se uspokojili a zlomil nás gól do šatny. Druhá půlka byla vyrovnaná a nedali jsme dvě šance, v tom byl ten rozdíl. Bohunice hrají stále nahoře, jsou dlouho spolu, mají kvalitní útočníky, i díky tomu nás dnes porazily," rozebíral prohru kouč Olympie.

Ráječko – Bohunice 2:3 (2:2)

Branky: 4. a 26. Sehnal – 33., 45. a 67. Burčík. Diváků: 250.