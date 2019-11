Druhé místo je slušný výsledek, ale neovlivnila vysoká porážka 0:4 s Bohunicemi celkový dojem z podzimu?

Ne, myslím si že ne. V tom zápase jsme sice měli nějaké šance, ale nehráli jsme dobře. Nebo jinak. Hráčům jsem řekl, že jsme prohráli s velmi kvalitním soupeřem. Ta prohra nás ovlivnit nemůže.

FC Boskovice

Krajský přebor - podzim 2019

Tabulka:

2. Boskovice 15 10 2 3 43:20 32

Doma:

1. Boskovice 9 7 1 1 27:9 22

Venku:

3. Boskovice 6 3 1 2 16:11 10

Nejlepší střelci:

11 - Jan Novák, 8 - Jan Havlíček, 6 - Jan Stara, Viktor Živný, 3 - Jiří Fadrný, Antonín Preč atd.

Jak jste tedy podzim zhodnotili?

Jako úspěšný. Chtěli jsme ho nastartovat tak, jako loňský podzim. Hlavně, protože jsme zpackali letošní jaro. Dlužili jsme to našim fanouškům. Myslím si, že se nám to povedlo. Odehráli jsme kvalitní zápasy, jsme na druhém místě, takže ten podzim můžeme hodnotit pozitivně.

Vyjma zmíněné prohry s Bohunicemi jste měli výrazně lepší druhou polovinu podzimu. Čím to bylo?

Začátek byl ještě asi poznamenaný tím jarem, kdy jsme opravdu nehráli dobře. Zlomem byl druhý poločas v Moravském Krumlově Krumlově. (3:3, když v prvním poločase Boskovice prohrávaly 0:2, pozn. red.) Trochu jsme pozměnili rozestavení, zařadili víc ofenzivních hráčů a začali jsme hrát víc útočnější fotbal. Přineslo to výsledky.

Z Krumlova jste nakonec odvezli bod, ale utrpěli jste tři porážky. Která ztráta vás mrzí nejvíc a po kterém utkání jste měl naopak nejlepší pocit?

Nejvíc naštvaný jsem byl právě po zápase v Krumlově. Tam to vyznělo tak, že jsme zápas přijeli jen odehrát. Mysleli jsme si, že vyhrajeme naprosto jednoduše. Jenže Krumlov je doma těžký soupeř. Hodně dobrý pocit jsem měl po Ratíškovicích venku (3:0) a doma po Svratce (7:1). Ale chci říct, že naštěstí ty lepší pocity převládají.

Je možné vyjmenovat optimální složení mužstva?

To je těžké. Složení měníte podle soupeře, omezuje vás zranění a jiné absence. Takže spíš se dá mluvit o nějaké ose týmu. A ta začíná u brankáře Jindry Bednáře. Před ním to jsou Fadrný, Daněk, Martínek, Stara, Preč. To jsou kluci, kteří to táhnou delší dobu. Jistě, vyjma Fadrného, který u nás je půl roku. Nejenže perfektně do mužstva zapadl, ale celou tu obranou řadu určitě pozvedl do kvality.

V jakém světle se ukázali mladí hráči?

Z mladých nejvíc odehrál Vojta Cichra. Určitě nezklamal a myslím, že sám cítí, že jde nahoru. Miloš Pokorný a Adam Skácel dostali méně příležitostí, ale potvrdili, že s nimi můžeme v brzké době počítat. Věřím, že to tak chápou i oni.

Nejmenoval jste Jana Nováka, nejlepšího střelce mužstva…

Toho už mezi bažanty nepočítám, ale je samozřejmě mladej. Myslím, že v áčku rozehrál už třetí sezonu. Řeknu to tak, on když chce trénovat a chce plnit věci, které po něm chceme my, tak je velmi platným hráčem. Teď to dokázal, za půl sezony nastřílel jedenáct gólů. To je slušný výkon. Prakticky s jeho střeleckou formou se zvedalo i mužstvo. Že začátku nic moc, ale od čtvrtého pátého kola začal být hodně vidět. On ty góly dávat umí, je tam, kde má být. Když chce…

Vypadá to tedy na idylickou zimní přestávku.

Možná ano, co se týká áčka. S béčkem je to ale naopak. V I. B třídě je poslední. To budeme muset řešit.

Bude to záchrana za každou cenu?

Za každou cenu ne, ale zachránit I. B si přejeme. Uvidíme, zda se to povede, je tam už větší bodový odstup. Příčiny špatného umístění známe. V áčku mladí kluci vedle ostřílených hráčů hrají dobře. Ale je tam jeden nebo dva. Starší kluci je podrží. Jenže v béčku je to naopak, mladíky doplňují jeden dva starší hráči. Na podzim to tam moc nefungovalo.

Plánujete nějaké novinky pro zimní přípravu? Budete zkoušet nějaké posily?

Zvolíme osvědčený model, který zpestřujeme spinnigem nebo plaváním. Nic nového. Nějaké hráče v hledáčku máme, ale jak se ptáte, přišli by jen na zkoušku. Pokud se nikdo nezraní, tak kádr rozšiřovat nemusíme.

Vidíte šanci Bohunice dohnat, případně je předehnat?

Myslím, si že Bohunice postoupí a že jde jen o to, s jakým náskokem. Nevím, co by se muselo stát, aby kraj nevyhráli. Asi by to museli sami zabalit. Ale oni sami avizují, že chtějí jít nahoru a hráčskou kvalitu na to mají. My se budeme snažit skončit co nejvýš. Nejlépe tam, kde jsme teď. V každém případě chceme odehrát jaro líp než to letošní. Tam chybovali nejen hráči, ale i my trenéři. Věřím, že jsme se z toho všichni poučili a že navážeme na podzim.