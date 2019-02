Brno, Blansko – Fotbalisté Blanska pokračují v úspěšné jízdě zimní přípravou. Po výhrách nad Morkovicemi, Líšní, Kuřimí a Boskovicemi remizovali s Vyškovem a ve středu s Bohunicemi 3:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

V zápase na menším hřišti si vyzkoušeli věci z tréninku a ukázali sílu týmu, když dotahovali dvougólovou ztrátu. „A zachytal jsem si víc než třeba s Vyškovem, kde jsme hráli víc zezadu," podotkl k zápasu blanenský brankář David Juran.

Blansko v zimní přípravě střídá silnější a slabší soupeře, hlavním cílem je osvojit si na hřišti práci z tréninků a protočit hráče, kteří jsou momentálně k dispozici. „My tolik neřešíme, jestli je soupeř slabší nebo silnější, snažíme se na hřišti o to samé, je jenom otázkou, co nám kdo dovolí," vysvětlil v přípravě trenér Blanska Zbyněk Zbořil.

S Bohunicemi jeho tým hrál na jejich umělé trávě. Vzhledem k tomu, že domácí drží páté místo krajského přeboru, mohlo si divizní Blansko dovolit víc než proti třetiligovému Vyškovu. „Chtěli jsme i za cenu chyb v zakládání útoků každý míč od brány rozehrát a snažit se pod tlakem za každou cenu kombinovat. Samozřejmě že to přineslo některé chyby, které normálně v zápase neuděláte, ale mělo to svůj smysl a byl to záměr. Dnešní výsledek vůbec neřeším," popsal pro klubový web Zbořil.

Domácí to silnějšímu soupeři moc neulehčovali. Už po čtyřech minutách otevřel skóre bývalý blanenský útočník Ondřej Ullmann. Ve 26. minutě přidal druhou branku domácích Kulička, a to ještě další šance vychytal Juran. Blansko tak muselo dotahovat. Začalo po přestávce.

V 55. minutě snížil po spolupráci s Chloupkem Nečas a deset minut po něm srovnal Chloupek. V bráně hostí musel předvést opět svoje umění Juran, přesto se nakonec prosadil bohunický Damborský, který využil chyby v blanenské rozehrávce.

Chloupkovy góly

Divizní čest zachránil Blansku Chloupek, který minutu před koncem přeloboval Grubera a vyrovnal na konečných 3:3. „Pro nás to byl kvalitní přípravný zápas, který splnil naše očekávání. Škoda že jsme neproměnili víc šancí, které jsme měli hlavně v prvním poločase. Utkání se silnějšími soupeři je pro hráče vždycky víc motivující, my máme taky kolikrát problém porazit celky z nižších soutěží," popsal sportovní manažer Tatranu Lubomír Kučerňák.

Spokojení byli i Blanenští. „Myslím, že nám to teď šlape, pokud budou všichni zdraví, určitě se na jaře můžeme udržet tam, kde jsme," dodal gólman Juran.

Ten má zatím v přípravě skoro stoprocentní účast a pochvaluje si posily. Trenér měl v utkání s Bohunicemi k dispozici Mezlíka, Koláčka i Schneidera, chyběl Švancara, Müller a Trtílek.

Blansko hraje další přípravný zápas v sobotu ve 13.00 s Rousínovem na umělé trávě ve Vyškově, příští týden pak s Tišnovem.

TJ Tatran Bohunice – FK Blansko 3:3 (2:0)

Branky: 4. Ullmann, 26. Kulička, 72. Damborský – 55. Nečas, 65. Chloupek, 89. Chloupek.

Blansko: Juran – Gromský, Koláček (32. Flachs), Schneider, Šplíchal – Kratochvíl, Nečas, Chloupek, P. Mezlík, Buchta – Beránek.