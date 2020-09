Blansko nečekalo ve Frýdku nic jednoduchého, domácí hnaní poměrně slušnou návštěvou dokázali v první půli svému druholigovému soupeři notně zavařit. „Byl to opravdu těžký zápas. Hrálo se na relativně malém hřišti, což domácím vyhovovalo,“ hodnotil duel Daniel Přerovský.

Tlak domácích fotbalistů v první půli branku nepřinesl, naopak to bylo Blansko, které si vypracovalo jednobrankové vedení. „My jsme sice v úvodu zápasu měli nějaké šance, ale pak přišel tlak domácích. Ten se nám podařilo utnout až tím vstřeleným gólem,“ rozebírá první půli křídelník Blanska.

V šestatřicáté minutě se totiž Blansku povedlo zakončit rychlou akci, na jejímž konci stál právě Přerovský, jenž střelou z hranice vápna poslal míč do sítě. „Od Bárta (Robert Bartolomeu, pozn. red.) jsem dostal míč na vápno. Na dva doteky jsem levačkou vypálil a trefil se na zadní tyč,“ popisoval svou branku Přerovský.

Domácím se povedlo srovnat ve druhé půli, když se ke zblokované střele dostal dobře postavený Dziuba a trefil odkrytou branku Maňáka. Blansko navíc ve druhé půli přežilo několik šancí soupeře, které hasila defenzíva hostí, jmenovitě David Klusák, jenž několikrát zabránil takřka jisté brance. „Ve Frýdku hraje spoustu zkušených hráčů. Hrají stabilně třetí ligu, nebyl to jednoduchý soupeř,“ hodnotil soupeře autor první trefy.

Druhý poločas přinesl velké množství šancí na obou stranách, oba brankáři se však činili a svoji branku ustrážili. Změnu přineslo až nastavení, kdy se na hranici vápna skácel Pavol Ilko a sudí Cieslar nařídil pokutový kop. „Nakopl jsem dlouhý míč na Paľa (Pavol Ilko, pozn. red.), ten si to stáhl dovnitř a na hranici vápna došlo k faulu. Za mě to byla penalty, byť domácí trochu protestovali. Bylo to pro nás vysvobození, těžko říct jak by to dopadlo, kdyby to šlo do prodloužení,“ pokračoval v hodnocení záložník Blanska.

Frýdek-Místek - Blansko 1:2 Branky: 58. Dziuba – 36. a 90. (pen.) Přerovský. ŽK: Literák, Russmann, Varadi, Dziuba – Přerovský. Rozhodčí: Cieslar – Kotík, Dresler. Diváci: 314.

K nařízené penaltě se postavil střelec první branky v zápase - Daniel Přerovský a s přehledem proměnil. „Věděl jsem kam budu kopat, vždy to kopu stejně. Tohle byla už asi třetí penalta, kterou jsem kopl do stejného místa. Tentokrát jsem to chtěl dát trochu nahoru. Většinou to vychází, gólmani tipují stranu a já se snažím dávat to opravdu důrazně,“ popisoval exekuci pokutového kopu Přerovský.

Blansko tak dokázalo postoupit do třetího kola MOL Cupu a v následujícím losu může Blansko přivítat výrazně zvučnějšího soupeře. „Důležité je že se nikdo nezranil ,což je v poháru nejpodstatnější. Jsme rádi za postup. Trenér Kasálek říká, že si přeje dostat Spartu, proč ne taky bych si přál nějakého zvučného soupeře. Navíc Kluci říkal, že když dostaneme Spartu, tak půjde do brány,“ culil se po zápase dvougólový střelec..

A jak vidí Přerovský šance Blanska v následujícím kole? „Možné je vše. Když může Sparta vést ligu, proč bychom my nemohli vyhrát MOL Cup,“ směje se Dan Přerovský.

KRYŠTOF SEVERA