Blansko /FOTOGALERIE/ - Se třetiligovým Hodonínem prohrála fotbalová juniorka Zbrojovky Brno 1:2, v Kroměříži, která hraje rovněž Moravskoslezskou ligu, vyhrála 3:1. Z divizního Blanska si odvezla sedm gólů.

Pro Blansko bylo střetnutí s juniorkou Zbrojovky jen třetím přípravným utkáním, pro Brňany už generálkou na juniorskou ligu, kterou zahájí v neděli doma se Slováckem. Proto výsledek 7:5 její hvězdné trenérské duo Richard Dostálek – Daniel Břežný mic nepotěšil.

A to ještě ještě pár minut před koncem vedlo Blansko 7:3. „Stále ještě herní věci moc nepilujeme, takže se výsledkem moc zaobírat nebudu. I když trochu mě mrzí, že jsme v koncovce inkasovali dva laciné a zbytečné góly po chybách Honzy Minkse. Trochu do zkreslilo celkový dojem, 7:3 by vypadalo líp. Ale celkově jsem spokojený. Hrál se aktivní dynamický fotbal. Zápas splnil to, co se o přípravy očekává. Juniorka hrála svůj mladý běhavý styl, my jsme se víc prezentovali technicky na balónu,“ konstatoval trenér Tomáš Kolouch.



Tomu v obraně chyběl Radek Mezlík, ale naopak v záloze představil dvě nové tváře. Ze Znojma přišel hráč s prvoligovými zkušenostmi Michal Ordoš a z Vyškova Daniel Přerovský. „Jak jsem řekl, zatím herně nic nevyhodnocuju, ale Ordoš samozřejmě potvrdil velkou kvalitu a přehled,“ ujistil kouč Blanska.

FK Blansko – Zbrojovka Brno jun. 7:5

Poločas: 3:2. Branky Blanska: Tulaydan a Bednář 2, Urbančok, Dvořák, Sedlo. Hráno na UT v Blansku.

Blansko: Záleský – Feik, Huška, Sedlo, Minks – Bednář, Ordoš, Urbančok, Přerovský - Burdov, Tulaydan. Střídali: Traore, Dvořák, Chloupek, Šplíchal, Ševčík. Trenér: Tomáš Kolouch.