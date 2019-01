Blanensko – Výhra, porážka a remíza. Fotbalové kluby z Blanenska mají za sebou další várku přípravných zápasů. Boskovice s přehledem vypráskaly Sokol Kunčinu z I. B třídy 5:0. Ráječko uhrálo remízu s divizními Tasovicemi a Blansko podlehlo divizní Mohelnici 0:2.

Pro Blansko to byla první porážka v letní přípravě. Po remíze 2:2 s Kuřimí a vítězství 3:1 nad Čechií Zastávka nastoupilo zatím proti nejkvalitnějšímu soupeři. „V přípravě byla Mohelnice pro nás zatím nejsilnějším soupeřem. Když nepočítám pohárový zápas s Bystrcí. Docela jsme se drželi, herně to nebylo špatné. Z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas. I my měli několik tutovek, ale nedali jsme," řekl kapitán FK Blansko Radim Bubeníček.

V úvodu zápasu, který se hrál na hřišti v Rudici, mělo mírně navrch Blansko. „Začátek utkání byl z naší strany špatný. Zkoušíme nového hráče a bylo to rozhárané. Někteří kluci nevěděli co hrát. Blansko mělo mladé běhavé hráče a místy nás přehrávalo, jen nedávalo šance," poznamenal k výkonu svého týmu kouč Mohelnice Roman Sedláček.

Mohelnici poslal do vedení Novotný. Dalších několik šancí hostů zlikvidoval výtečně chytající blanenský gólman Juran. Šanci na vyrovnání domácí propásli, když Bubeníček nedal po faulu na Nečase penaltu. „Penaltu mi brankář vyrazil a ani dorážka v brance neskončila," řekl Bubeníček.

Na 2:0 pro Mohelnici zvýšil Hapal. To Blanenští v dalších šancích selhali. Zouhar nastřelil tyč. „V útoku máme problém. Tři útočníci jsou zranění a na špici musejí hrát kluci ze zálohy. Není to optimální. Ale musíme se s tím poprat," dodal Bubeníček.

V pátek hraje Blansko, které se připravuje na start v divizi, s Boskovicemi. Ty na podzim nastoupí o dvě soutěže níže v I. A třídě. Podle Bubeníčka to však na hřišti nebudu v pátečním derby znát. „Boskovicím se vrátilo několik odchovanců. Mají tam šikovné mladé hráče. Nebude to lehký zápas. I když je to jen příprava, určitě to bude vyhecované. Zápasy s Boskovicemi jsou vždycky derby," uzavřel blanenský kapitán.

V neděli nastoupí Blansko doma proti divizním Svitavám.

Boskovice v letní přípravě ještě neprohrály. I když měly papírově slabší soupeře než Blansko. Sokol Kunčinu vyřídily 5:0. Dvě branky dal Fadrný, který v minulém zápase sestřelil hattrickém Kuřim. Ve středu pak Boskovice nastoupí doma proti Doubravici nad Svitavou v předkole krajského poháru.

Remíza Ráječka

Ráječko doma prověřily divizní Tasovice. Hosté po první pětačtyřiceti­minutovce vedli o gól, když skórovali těsně před přestávkou po rohovém kopu. Remízu trefil po změně stran dorostenec Horák, který přeloboval špatně vyběhnutého gólmana Tasovic. „Tasovice jsou na tom hodně dobře fyzicky. Hrály dost běhavý fotbal. Podle mě jsme jim ale v první půlce stačili a měli i šance. I když jsme gól nedali, tak první poločas nebyl z naší strany vůbec špatný. Trenéři pořád točí se sestavou a zkouší nové hráče. Je to příprava. Hodně pracujeme na defenzivě, kde se snažíme o zónovou obranu. Sice to ještě není optimální, ale sehráváme se," zhodnotil zápas hráč Ráječka Jan Sehnal.

V neděli se Olympia Ráječko utká doma s Kunštátem, ve středu pak hraje venku s Blanskem.

Fotbal - příprava

Blansko – Mohelnice 0:2 (0:1), Novotný, Hapal, Boskovice – Kunčina 5:0 (3:0), Ráječko – Tasovice 1:1 (0:1), Horák

pá 26. 7. Boskovice – Blansko (18.00)

ne 28. 7. Blansko – Svitavy (17.00), hř. Rudice, Ráječko – Kunštát (18.00)

st 31. 7. Boskovice – Doubravice (17.30), předkolo poháru JMK, Blansko – Ráječko (18.00), hř. Mlýnská