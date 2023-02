Ten nemohl být spokojený především s posledními pětadvaceti minutami. Do nich vstupovalo Blansko s vedením 5:0, Bohunice ale následně snížily na rozdíl pouhých dvou branek. „Je to taková delší nemoc, vždy když vedeme v zápase o tři čtyři góly, tak polevíme a koncentrace není taková. Potřebujeme do kluků nacpat to, že musí makat devadesát minut,“ podotkl Mihola.

Dopředu dobré, dozadu horší

Smíšené pocity panovaly i u Bohunických. Přestože dlouho s domácím celkem drželi nejtěsnější ztrátu, nakonec vyfasovali sedmičku. „Sedm gólů je samozřejmě moc, minimálně čtyřem se dalo zabránit. Blansko má ale i hráče na hostování z druhé ligy, u nás někteří kluci teprve na podzim poprvé ochutnali divizi. Z kondiční a taktické stránky jsme to zvládli dobře, zásadní rozdíl byl v kvalitě po zisku míče, ztráceli jsme jednoduché přihrávky,“ tušil Schneider.

Pro jeho svěřence šlo už o čtvrtý zimní test proti třetiligovému celku a znovu měl podobný scénář – směrem dopředu Bohunice dokáží být nebezpečné, dostávají ale až příliš branek. „Stoprocentně je to pro hráče i celý tým zkušenost a zajímavé měření sil. Kluky máme delší dobu pohromadě, jsou pracovití a šikovní. Proto máme i takové zápasy, abychom vše směřovali o úroveň výš,“ objasnil bohunický lodivod.

Protože kádr brněnského celku zůstal téměř ve stejném složení, je stále jedinou velkou zimní změnou Bohunic odchod kouče Zdeňka Partyše, kterého nahradil právě Schneider. „Se Zdeňkem jsme si byli vždy po ruce, postupně jsme si tým skládali. Dostal ale dobrou nabídku (od opavské rezervy – pozn. red.), kterou jsme mu všichni přáli, ještě jednou mu i děkuju, jak nám pomohl,“ doplnil Schneider.

Naopak v Blansku doznal kádr v posledních týdnech opět četných změn. Poslední z nich je odchod Gouamene Sosthene Dana do Prostějova, odkud opačným směrem na půlroční hostování zamířil Karel Spáčil. „Trochu jsme s tím i počítali, Danovi to přejeme, odvedl tady velký kus práce. Ostatní kluci aspoň vidí, že MSFL je sledovaná celky z nejvyšších soutěží a pro nikoho to tady nemusí být konečná štace,“ poznamenal Mihola.

Blansko - Bohunice 7:3

Poločas: 1:0.

Branky: 15. Williams, 51. (pen.), 55. a 56. Kapur, 53. Šedivý, 80. a 90. Šíp - 66. Burčík, 73. Šmerda, 78. Vlach.

Rozhodčí: Machorek – Ježek, Korčák.

Blansko: Nešetřil (46. Kubica) - Feik, Černý, Porč - Holman, Spáčil - Thon, Šedivý, Smrčka, Williams - Kapur. Střídali: Rajčinec, Šíp, Pecuch, Chloupek.

Bohunice: Dang - Martínek, Král, Krejčí, Kotoun - Pavlíček, Kokorský, Koreň, Ševčík - Šmerda - Burčík. Střídali: Řeřucha, Tipoas, Vlach, Kopač, Strambolidis, Petřík.