Blansko – Až ve druhém poločase zápasu Moravskoslezské ligy s Hlučínem začali fotbalisté Blanska plnit roli favorita. Tedy výsledkově. Zato pak soupeři nasázeli čtyři góly a výhrou 5:1 si udrželi postavení v čele tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Poločasovou nervozitu si domácí mohli odpustit. Nezačali totiž špatně. Hosty přitlačili a měli několik možností jít do vedení. Hlučín ale podržel brankář Ondřej Kolenko. A aby toho nebylo málo, vyšla hostům ojedinělá akce a gólem Kristiana Hudeczka šli do vedení. „Dostali jsme facku v podobě inkasovaného gólu a vypadli jsme úplně z role. Připomínalo mně to minulý zápas v Rosicích a první poločas jsme dohráli v útlumu. Naštěstí nám vyšla v poslední minutě rychlá přímočará akce a Žák do šatny vyrovnal,“ přiznal trenér Zbyněk Zbořil.