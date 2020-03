Novým předsedou lídra MSFL se stal dosavadní místopředseda Zdeněk Veselý.

Starosta Blanska, Jiří Crha, seděl na křesle předsedy klubu šest let. Během toho dokázal klub hned dvakrát dovést do MSFL, kde se zařadil k favoritům na postup do druhé nejvyšší soutěže a Blansku patří první místo s dvoubodovým náskokem na druhý tým v tabulce.

„Právě teď jsme před branami historického úspěchu, kdy po podzimní části soutěže, jako nováček, vedeme MSFL a jsme jedním z favoritů na postup do druhé fotbalové ligy. A právě v tuto chvíli je potřeba se vedení klubu věnovat naplno, každý den, na plný úvazek. To ale jako starosta města nabídnout nemůžu,“ řekl Crha pro web klubu.

KRYŠTOF SEVERA