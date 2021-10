Před rokem viděly Boskovice nejen vyrovnanější duel těchto soupeřů, ale také zažily parádní atmosféru, kterou vytvořilo 250 diváků. Jenže tentokrát přijel Baník bez příznivců. „Nejde ani tak o naše výsledky, spíš o to, že loni proti Blanensku šlo o prvotní výjezd a první sezonu v Superlize. Teď je to těžké, když se hraje v pondělí v sedm večer, někteří přijet nemůžou,“ hlesl kapitán Baníku.

Ten sice snížil, ještě do přestávky ovšem odpověděl kdo jiný než Paděra. „Rozhodně jsme v produktivitě byli jinde než soupeř, dařilo se nám zakončovat, padalo nám to tam po brejkových situacích. Po první půli jsme vedli 7:1, takže už jsme zápas chtěli dohrát bez žlutých karet,“ podotkl blanenský hráč.

Blanensko – MF Baník Ostrava 12:2 (7:1) Branky a nahrávky: 2. Paděra (Koudelka), 6. Muzikant (Feik), 12. Paděra (Koudelka), 16. Paděra (Koudelka), 23. Koudelka (Feik), 24. Paděra (Koudelka), 30. Paděra (Koudelka), 31. Muzikant (Kucharčuk), 38. Koudelka (Paděra), 40. Rus (Koudelka), 58. Paděra (Koudelka), 60. Koudelka (Klimeš) – 27. Sedlář (Frébort), 60. Gaži (Klos). Rozhodčí: Virčík – Stria. Hráno bez karet. Diváci: 169. Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Tomáš Feik, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka. Aleš Rus, Roman Hlaváček, Radim Muzikant. MF Baník Ostrava: Mario Murín (Maxim Pitřík) – Martin Galus, Filip Chrašč, Jakub Ševčík, Martin Blokša, Dominik Sedlář (C), Martin Jemelka, Martin Gaži, Jaromír Frébort, Karel Klos, Jakub Vrabec.

Jihomoravané tentokrát pohodlně kráčeli od začátku za vítězstvím. Ve 24. minutě už domácí vedli 6:0, když čtyřikrát skóroval hrající trenér Ondřej Paděra, po jednom gólu dali Jan Koudelka a Muzikant. „Jednak jsme nepřijeli v nejsilnější sestavě, kterou můžeme poskládat, trochu se s tím celý podzim na výjezdech k venkovním utkáním potýkáme, nedokážeme se slézt. Blanensko však hrálo výborně, hlavně nám ukázalo, jak má vypadat přechod do útoku,“ uznal ostravský kapitán Dominik Sedlář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.