Hněvotín, Blansko – Obě mužstva předpokládala vyrovnaný duel, ale co se dělo na hřišti, předčilo očekávání obou celků. Blanensko v Superlize malého fotbalu rozmetalo Olomouc na jejím hřišti v Hněvotíně 15:4. Devíti body se blýskl Ondřej Paděra.

Blanenský kapitán si proti Olomouci připsal v Superlize malého fotbalu devět bodů. | Foto: Petr Nečas

Blanenský kapitán zaznamenal pět branek a čtyři asistence. „Když jsme se sedli do autobusu, spoluhráči mi hned hlásili, že jsem na stránkách Superligy jako střelec a bodující kola. Samozřejmě to vnímám, ale nesleduji dennodenně. Každý na hřišti máme jinou roli a ode mě se góly očekávají. Nechci říct, že jsem každý zápas pod tlakem, ale vím, že tým na mě spoléhá, abych je dával. Jsem rád, že to v sezoně splácím. Jsem od toho, abych míče uklízel, a těší mě, že to tam padá,“ pochvaloval si Paděra.