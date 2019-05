Blanensko ze druhé příčky ztrácí na Brno bod. „Myslím si, že za dané situace je každý zápas klíčový. V každém se snažíme podat maximální výkon. To stejné se budeme snažit i v Praze,“ prohlásil blanenský trenér Petr Dolníček.

Praha podlehla v Brně v minulém kole 3:8. „V utkání s Brnem rozhodly z mého pohledu dvě věci. Ačkoliv jsem nabádal své hráče k důrazu v osobních soubojích, v prvním poločase jich naprostou většinu vyhrálo Brno. Za druhé rozhodly až neuvěřitelně banální individuální chyby, a to především při prvních čtyřech gólech. A mrzí mě o to víc, že chyby udělali zrovna naši nejpoctivější a nejspolehlivější naši hráči,“ podotkl pražský kouč Václav Socher.

S dalším aspirantem titulu očekává podobné utkání. „Duel s Blanenskem může být podobný tomu s Brnem především v tom, že i Blanensko hraje o titul, takže bude velmi důležitý vstup do utkání. Pokud se dostaneme do vedení, což se nám s Brnem nepovedlo, může Blanensko znervóznět, a v tu chvíli naše šance na úspěch výrazně vzrostou,“ uvažoval pražský stratég.

Jihomoravané si v minulém kole pohodlně zastříleli, přejeli Plzeň 16:3. „Každý zápas je v něčem specifický. Měli jsme ho pod kontrolou, takže jsme si mohli dovolit otevřít hru a zkoušet jednotlivé styly hry,“ přiblížil Dolníček.

Čtvrtá Praha bojuje aspoň o stupně vítězů, na třetí Jihlavu ztrácí dva body a má utkání k dobru. „Praha má velice kvalitní tým a vedení. Každoročně se umisťuje na stupních vítězů. I letos to chce dodržet, hraje o třetí místo, určitě se o to porve. Snažíme se vyhrát, abychom zůstali v kontaktu s Brnem. Bude to vyrovnané utkání,“ vyhlížel blanenský kouč.

Podzimní souboj vyhrálo Blanensko 6:3. Pražský trenér nečeká svázanou bitvu. „Něco z taktiky v zápase určitě bude, ale jelikož je Blanensko útočný tým a Praha též, navíc si chceme jarní zápasy opravdu užívat, tak myslím, že branek může padnout opravdu hodně,“ přemítal Socher.