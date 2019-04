Jihomoravané vybojovali cenné vítězství, nejtěsnější v letošním ročníku celostátní soutěže. „Bylo vydřené, možná až moc. Snažili jsme se hrát kombinačně, ale moc nám to nešlo. Ze začátku se hrálo nahoru dolů, myslím si však, že máme víc natrénováno. Ve druhé půlce jsme dali tři branky, byť jsme většinou bránili, nemůžu říct, že jsme byli lepší. Domácí hráli power play s Bírem v brance, který míč vyvážel na půlku a střílel, těžko se to bránilo, ale vyšlo to,“ oddechl si blanenský tvůrce hry David Krška.

Most vedl od páté minuty po brance Ondřeje Bíra, skóre obrátili Ondřej Paděra s Krškou. Tři minuty před přestávkou srovnal další světový šampion v mosteckém dresu Michal Salák. „Od začátku jsme věděli, že na hosty musíme vlétnout, protože přijeli jen v sedmi lidech do hry, takže jsme rychle střídali. Hráli jsme dobře, bohužel jsme nedávali branky, i když jsme měli spoustu šancí. Blanensko nás trestalo z každé příležitosti, co mělo,“ popsal mostecký útočník Vít Popelka.

Po šesti minutách druhé půle Blanensko vedlo o dvě branky, když se prosadili Jan Stara a Dominik Šmerda. „Řekli jsme si, že ve druhém poločase budeme dál hrát nátlakově, bohužel jsme udělali dvě chyby, hosté nám dali dva rychlé góly, pak se zatáhli a už bylo strašně těžké to nějakým způsobem dohánět. Konec byl hektický, nevycházely nám přihrávky, zkoušeli jsme to s Ondrou Bírem, ale už jsme výsledek nestihli srovnat,“ mrzelo úřadujícího mistra Evropy Popelku.

Blanensko sice místo odskočení obdrželo branku z kopačky Davida Macka, ovšem pět minut před koncem přidal pojistku mistr světa do 21 let Šmerda. Popelka už jenom snížil. „Hráli jsme spíš na brejky, po přestávce nám dva po sobě vyšly. Pak jsme měli roh a mistr světa i Evropy Ondřej Paděra netrefil prázdnou bránu, míč prošel do autu,“ rýpl si do spoluhráče Krška. „Mohlo to být 5:2 a utkání bylo možná hotové, jenže jsme dostali gól a hrálo se zase nahoru dolů. Samozřejmě jsme měli štěstí, domácí dvakrát mířili do prázdné, ale kopli to vždy pryč,“ uvedl blanenský forvard.

I s menším počtem hráčů tak jihomoravský výběr odolal domácímu tlaku. „Hosté byli poměrně dobře fyzicky připravení. Věděli, co chtějí hrát, zbytečně s námi nelítali, drželi si posty, snažili se hrát na brejky, což jim i díky našim chybám vycházelo. Hráli v bloku, i proto se dvěma střídajícími hráči vydrželi s námi šedesát minu běhat,“ pravil Popelka.

Zklamání neskrýval ani domácí trenér Vojtěch Benda. „Je frustrující, že po takovém výkonu odcházíme ze hřiště s prázdnýma rukama. Naši hráči zahráli opravdu velmi dobře, ale na šance se bohužel fotbal nehraje. Soupeř nám dal lekci z efektivity. Tam, kde my ještě vymýšlíme nějaké efektní řešení, soupeř nemilosrdně pálí na bránu a skóruje,“ litoval kouč Benda.

Blanensko se tak i po jedenácti zápasech drží na druhé příčce bod za Brnem. Třetí Jihlava ztrácí patnáct bodů, i když má utkání k dobru. „Řekli jsme si, že zkusíme vyhrát pět prvních jarních kol, abychom si zajistili stoprocentně druhé místo, dál to buď vyjde, nebo ne. Když vyhrajeme s Plzní a uhrajeme nějaký bod v Praze, budeme druzí a už nám to nikdo nevezme. Potom zbývají tři zápasy a měli bychom náskok patnácti bodů,“ vyhlížel Krška.

Most se po dvou prohrách s nejlepšími týmy soutěže drží na páté pozici dva body za Jihlavou, která odehrála o utkání méně. „Věděli jsme, že do Brna jedeme uhrát jen co nejlepší výsledek, nečekali jsme, že tam uděláme tři body. Ovšem mysleli jsme, že právě domácí zápas s Blanenskem zvládneme, protože jsme se sešli ve velmi dobré sestavě. Bohužel to nevyšlo, jenže pro nás v podstatě až teď začíná boj o třetí místo, kdy máme soupeře, kteří jsou na tom bodově podobně jako my. Uvidíme, co se bude dít, jestli poslední zápas s Prahou rozhodne o umístění, nebo ne,“ uvažoval Popelka.

Most – Blanensko 4:5 (2:2)

Branky a nahrávky: 5. Bíro (Popelka), 27. Salák (Fišer), 54. Macko (Popelka), 58. Popelka (Bíro) – 23. Paděra (Krška), 25. Krška (Klimeš), 32. Stara, 36. D. Šmerda (Minx), 55. D. Šmerda (Krška). Rozhodčí: Kubečka – Dočekal. ŽK: Stara (Blanensko). Diváci: 30.

Most: Miloslav Aschenbrenner – Ondřej Bíro, Antonín Fišer, Daniel Kasal, Stanislav Levý, David Macko, Jakub Polák, Vít Popelka, Vladimír Pátek, Michal Salák, Tomáš Režný.

Blanensko: Jakub Klimeš – Jan Minx, Ondřej Paděra, Dominik Šmerda, Petr Matoušek, Filip Studený, David Krška, Jan Stara.