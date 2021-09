Nový hrající trenér Blanenska Ondřej Paděra poskládal na úvodní duel sezony Superligy malého fotbalu nabitou sestavu, která si v boskovickém areálu Červená zahrada poradila v prvním kole východní skupiny 7:4 s Pardubicemi.

Blanensko (ve fialovém) v úvodním kole Superligy malého fotbalu zdolalo doma Pardubice. | Foto: Petr Nečas

Blanensko obhajuje bronzové medaile v celostátní soutěži a v úvodní bitvě ukázalo, že úspěch chce minimálně zopakovat. „Musíme mít nejvyšší cíle, proto soutěž už pár let hrajeme. Chceme umístění na bedně, ale bude to hodně otevřené. Poznali jsme, jak je Final Four příjemné, i když se v něm teď bude hrát jen jeden zápas, potřebujeme účast zopakovat,“ prohlásil blanenský hráč Aleš Rus.